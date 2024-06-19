Страны ЕАЭС не будут перечислять таможенные пошлины России и Беларуси в долларах

Страны ЕАЭС больше не будут перечислять таможенные пошлины России и Беларуси в долларах. Депутаты Жогорку Кенеша на заседании одобрили соответствующий протокол.

В соответствии с договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года предусмотрены обязательства государств — членов ЕАЭС по сбору и взаимному перечислению импортных таможенных пошлин в бюджеты друг друга.

Сбор пошлин страны осуществляют в национальных валютах, затем конвертируют в доллары, чтобы в соответствии с установленными нормативами распределить между бюджетами государств ЕАЭС.

Однако с марта 2022 года в связи с наложенными на Россию экономическими санкциями перечисление взаимных обязательств, возникших в результате конверсионных операций по распределенным ввозным таможенным пошлинам, в Россию и Беларусь в долларах США стало невозможным.

В связи с этим на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоялось 27 мая 2022 года в заочном формате, главами государств — членов союза одобрен протокол, согласно которому временно России и Беларуси будут отправляться рубли по курсу национальных банков стран-отправителей. Кыргызстан, Казахстан и Армения между собой как прежде будут расплачиваться долларами.