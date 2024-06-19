Национальный инвестиционный фонд создали в Кыргызстане

Президент Садыр Жапаров подписал Указ «О создании Национального инвестиционного фонда Кыргызской Республики». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В целях повышения эффективности управления хозяйственными обществами с государственной долей участия, обеспечения устойчивого роста стоимости хозяйственных обществ с госдолей участия и привлечения инвестиций путем выхода на местный и международный рынок капитала, в соответствии со статьей 26 конституционного Закона «О кабинете министров Кыргызской Республики», руководствуясь статьями 66, 71 Конституции КР, постановляется:

1. Кабинету министров:

создать открытое акционерное общество «Национальный инвестиционный фонд Кыргызской Республики» (далее — фонд);

разработать проекты нормативных правовых актов, определяющие правовой статус, цели и задачи, особенности и порядок деятельности фонда, а также иные нормативные правовые акты, необходимые для реализации настоящего указа;

на основе соответствующей оценки и анализа подготовить перечень хозяйственных обществ с государственной долей участия, подлежащих передаче фонду.

2. Определить основными задачами фонда:

обеспечение эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности фонда и его портфельных компаний;

повышение и обеспечение устойчивого роста стоимости фонда и его портфельных компаний, а также привлечение инвестиций путем выхода фонда и его портфельных компаний на международный и местный рынок капитала;

внедрение в фонд и его портфельные компании наилучших практик корпоративного управления;

развитие отдельных отраслей экономики через реализацию государственных программ и инвестиционных проектов.

3. Установить следующие принципы деятельности фонда:

обеспечение эффективной системы отбора и выдвижения кадров в органы управления фонда и его портфельных компаний;

наличие независимых руководителей в советах директоров фонда и его портфельных компаний;

внедрение в фонд системы вознаграждения и ответственности менеджеров, ориентированной на конкретные финансовые или отраслевые целевые показатели (коммерческие и некоммерческие показатели);

подотчетность, регулярный аудит, раскрытие информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности фонда.

Контроль за исполнением настоящего указа возложить на управление контроля исполнения решений президента и кабинета министров администрации президента.