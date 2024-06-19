Владимир Путин назначил нового посла России в Кыргызстане

Владимир Путин назначил Сергея Вакунова новым послом в Кыргызстане. Другим указом от этой должности освобожден Николай Удовиченко. Соответствующие указы размещены на официальном портале правовых актов.

«Освободить Удовиченко Николая Николаевича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Киргизской Республике... Назначить Вакунова Сергея Ивановича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Киргизской Республике», — говорится в тексте документов.

Ранее Сергей Вакунов работал в администрации президента РФ.