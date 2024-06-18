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Власть

В Кыргызстане работодателей обяжут вести реестр наемных работников

Работодателей обяжут вести реестр налогового агента по наемным работникам. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс рассматриваются в Жогорку Кенеше.

По словам заместителя председателя Государственной налоговой службы Нурлана Умтулова, в кабинете налогоплательщика регулирующие органы создадут специальную форму, в которую работодатель должен вписывать информацию о наемных работниках, в том числе их количество. Так, ГНС собирается контролировать строительную, швейную отрасли и сферу общепита.

«Во время рейдов мы увидим, сколько на самом деле сотрудников работают и сколько указано в реестре», — сказал замглавы ГНС.

Согласно данным справки-обоснования к законопроекту, реестр используется налогоплательщиком при предоставлении отчетности по подоходному налогу. И эти поправки не коснутся организаций, финансируемых из государственного бюджета.
Ссылка: https://24.kg/vlast/296934/
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