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Власть

Кыргызстан просит Турцию возобновить выдачу квот на бесплатное лечение

Посол Руслан Казакбаев встретился с заместителем министра иностранных дел Турции Нухом Йылмазом и попросил возобновить выдачу квот на бесплатное лечение. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

На встрече стороны обсудили состояние и перспективы развития двустороннего политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, рассмотрели график предстоящих мероприятий и планируемые визиты и встречи на высшем уровне.

Кыргызская сторона отметила важность скорейшего возобновления реализации соглашения о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинских наук, предусматривающего ежегодное бесплатное лечение 150 граждан Кыргызской Республики в медицинских учреждениях Турции и выразила просьбу о расширении предоставляемой квоты до 500 человек в год.

Руслан Казакбаев и Нух Йылмаз также подробно обсудили взаимодействие сторон на многосторонних площадках, включая предстоящие мероприятия в рамках Организации тюркских государств и взаимную поддержку инициатив в ООН.
Ссылка: https://24.kg/vlast/296926/
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