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Власть

Премии спортсменов национальных команд освободят от подоходного налога

Премии, выплачиваемые членам национальных сборных по олимпийским видам спорта, не будут облагаться подоходным налогом. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс одобрены парламентским комитетом по бюджету, экономической и фискальной политике.

Также не будут начисляться страховые выплаты.

Как говорится в справке-обосновании к законопроекту, делается это для реализации Указа президента «О мерах по дальнейшему развитию футбола на 2024-2034 годы.

Кроме того, законопроектом предлагается освободить от НДС и НСП перечень товаров для развития спорта. Поставщиков определяет кабмин.
Ссылка: https://24.kg/vlast/296918/
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