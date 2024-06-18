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Власть

«Росатом» будет заниматься реабилитацией хвостохранилищ в Кыргызстане

Российская корпорация «Росатом» проведет реабилитацию территорий, подвергшихся воздействию уранодобывающих и горнорудных производств. Для этих целей правительство России выделило 2 миллиона 141 тысячу 420 рублей. Соглашение между кабмином и российским правительством об этом сегодня одобрил комитет Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике.

По данным в справке-обосновании к законопроекту, двусторонние переговоры по реабилитации хвостохранилищ и горных отвалов ведутся с 2022 года.

Российская сторона попросила освободить от налогов поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, связанных с реабилитацией. Сэкономленные средства будут использованы для проведения реабилитационных мероприятий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/296908/
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