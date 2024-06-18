23:33
USD 87.60
EUR 93.91
RUB 0.99
Власть

Камчыбек Ташиев открыл детский сад, построенный для детей сотрудников ГКНБ

В жилмассиве «Кок-Жар» торжественно открыли вновь построенный детский сад «Мекендин келечеги», рассчитанный на 100 мест, сообщает пресс-центр ГКНБ.

В церемонии участвовали председатель спецслужб Камчыбек Ташиев, полпред в Чуйской области Канат Джумагазиев, а также ветераны органов национальной безопасности и родители будущих воспитанников подведомственного детского учреждения.

Камчыбек Ташиев отметил, что обеспечение достойного будущего подрастающего поколения и их безопасности является одной из основных обязанностей органов ГКНБ КР.

Кроме того, подчеркнул, что создание и улучшение семейно-бытовых условий сотрудников Госкомитета нацбезопасности является залогом успешного выполнения ими служебно-боевых задач.

«В связи с чем ожидается открытие подведомственных детских садов ГКНБ во всех областях республики», — заключили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/vlast/296902/
просмотров: 3964
Версия для печати
Материалы по теме
Решение президента. Государство не будет финансировать питание в детских садах
Камчыбек Ташиев вручил патрульному 100 тысяч сомов. За что?
Основателя сети АЗС задержали за финансирование ОПГ Камчи Кольбаева
Изъят участок стройкомпании, которая обманула более 100 дольщиков и подрядчика
Сожжение флага в Сузаке. Задержаны молодые приверженцы «Хизб ут-Тахрира»
Милиционеры рассказали, за что они доставили в ГУВД Бишкека 29 иностранцев
Ташиев заявил, что Матраимов должен вернуть государству $200 миллионов
Заставляла девушек оказывать интимные услуги. В Бишкеке задержана сутенерша
Бывшего депутата Жогорку Кенеша Орозайым Нарматову вызвали в ГКНБ
В Бишкеке во время получения взятки задержан офицер военкомата
Популярные новости
К&nbsp;кому перейдет железная дорога Китай&nbsp;&mdash; Кыргызстан&nbsp;&mdash; Узбекистан? К кому перейдет железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан?
Зеленский ответил на&nbsp;&laquo;условия окончания войны&raquo;, перечисленные Путиным Зеленский ответил на «условия окончания войны», перечисленные Путиным
Саммит мира. Зеленский назвал условие для переговоров с&nbsp;Россией Саммит мира. Зеленский назвал условие для переговоров с Россией
Акылбек Жапаров: Власти готовы справедливо распределить богатство Акылбек Жапаров: Власти готовы справедливо распределить богатство
Бизнес
Онлайн-меню Mega Tips: открой для себя новый уровень сервиса Онлайн-меню Mega Tips: открой для себя новый уровень сервиса
25&nbsp;июня 2024 года в&nbsp;КР вводится обязательная регистрация мобильных телефонов 25 июня 2024 года в КР вводится обязательная регистрация мобильных телефонов
Проверьте статус IMEI-кода вашего смартфона в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Проверьте статус IMEI-кода вашего смартфона в приложении «Мой О!»
Как сделать безлимитными Instagram + WhatsApp и&nbsp;Telegram? Как сделать безлимитными Instagram + WhatsApp и Telegram?
19 июня, среда
23:22
Государству вернули земельный участок профлицея стоимостью 3 миллиона сомов Государству вернули земельный участок профлицея стоимос...
22:58
У жителя Джумгальского района украли пять лошадей на 1 миллион сомов
22:38
Кыргызстан будет экспортировать абрикосы в Китай
22:00
Чудаки парковки. На улице Саманчина стоящие машины занимают одну полосу дороги
21:45
В Кыргызстане отреагировали на идею создания тюркского аналога НАТО