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Власть

Япония обучит 20 государственных и муниципальных служащих Кыргызстана

Правительство Японии предоставит 20 государственным и муниципальным служащим стипендии по проекту «Развитие человеческих ресурсов» на обучение в передовых японских вузах. Парламентский комитет по бюджету, экономической и фискальной политике одобрил соглашения между кабмином и Японским агентством международного сотрудничества JICA.

По словам заместителя директора Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления Максатбека Саргазакова, Япония обучает государственных и муниципальных служащих Кыргызстана с 2006 года. Всего с тех пор 288 кыргызстанцев получили образование в Стране восходящего солнца, 50 из которых занимают руководящие должности в государственных органах. Всего 60 процентов стипендиатов в настоящее время работают на государственной службе.

Из 20 человек, которые будут отправлены на обучение в 2024 году, 19 получат степень магистра и 1 по программе докторантуры. Обучение будет проходить на английском языке.

«Японская сторона финансирует все, вплоть до билетов на самолет. Всего на обучение этих 20 человек выделяется 342 миллиона японских йен в год, это примерно $2 миллиона 200 тысяч», — сказал Максатбек Саргазаков.

Он проинформировал, чтобы попасть на обучение в Японию, нужно пройти тестирование. А отбирать среди государственных и муниципальных служащих будет специальная комиссия, в которую войдут посол Японии в Кыргызстане, сотрудники Госагентства по делам госслужба и МСУ, МИДа, Минэкономики и Минфина.
Ссылка: https://24.kg/vlast/296895/
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