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Власть
Сюжет: Железная дорога Китай - Кыргызстан - Узбекистан

Более 300 километров железной дороги из Китая будет проходить через Кыргызстан

За безопасность железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан будет отвечать КР. Об этом на заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству сообщил заместитель главы Минтранса Ырысбек Бариев.

Депутаты рассматривают ратификацию соглашения между правительствами КНР, Узбекистана и кабинетом министров КР о сотрудничестве в совместном продвижении проекта железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, подписанного 6 июня 2024 года в Пекине.

По словам генерального директора ГП «НК «Кыргыз темир жолу» Азамата Сакиева, через Кыргызстан будет проходить 311 километров из 454 километров.

Депутат Исхак Масалиев спросил, кто будет охранять железнодорожную магистраль. По его мнению, несколько лет назад китайская сторона намеревалась создать специальную структуру.

«В документе указано, что кыргызская сторона берет на себя обязательство по обеспечению безопасности. У «Кыргыз темир жолу» есть своя военизированная охрана. Здесь также будет создана аналогичная служба», — ответил заместитель министра транспорта и коммуникаций Ырысбек Бариев.

Офис координации строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан открылся в Бишкеке в январе 2023 года. Он координирует совместные меры по ускорению строительных работ. Разработкой технико-экономического обоснования проекта занимается Проектно-изыскательский институт Китайской строительной железнодорожной корпорации.
Ссылка: https://24.kg/vlast/296884/
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