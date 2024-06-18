23:33
USD 87.60
EUR 93.91
RUB 0.99
Власть

Кыргызстан намерен взять кредит у Китая на строительство железной дороги

Кыргызстан намерен взять кредит у КНР на строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Об этом на заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству сообщил генеральный директор ГП «НК «Кыргыз темир жолу» Азамат Сакиев.

Он отметил, что ТЭО проекта уже разработано. Сумма реализации соглашения — $4 миллиарда 700 миллионов.

«Согласно договору, 51 процент расходов покроет КНР, по 24,5 процента на себя берут кыргызская и узбекская стороны соответственно», — сказал Азамат Сакиев.

«Где деньги? $1 миллиард где мы найдем?» — спросил депутат Бактыбек Сыдыков.

Азамат Сакиев ответил, что у КР есть намерения взять кредит у китайских банков.

Директор ГП «НК «Кыргыз темир жолу» уточнил, что половину из полной суммы стоимости проекта — $2 миллиарда 350 миллионов — китайская сторона выдает в виде займа на совместное предприятие.

Остальные $2 миллиарда 350 миллионов стороны должны закрыть за счет собственных средств. В итоге доля Кыргызстана составит $783 миллиона.

Офис координации строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан открылся в Бишкеке в январе 2023 года. Он координирует совместные меры по ускорению строительных работ. Разработкой технико-экономического обоснования проекта занимается Проектно-изыскательский институт Китайской строительной железнодорожной корпорации.

Ранее президент Садыр Жапаров сообщал, что строительство будет стоить от $3 до $5 миллиардов. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/296877/
просмотров: 3935
Версия для печати
Материалы по теме
Строить железную дорогу Китай — Кыргызстан — Узбекистан начнут в октябре
Парламент одобрил соглашение по железной дороге Китай — Кыргызстан — Узбекистан
Более 300 километров железной дороги из Китая будет проходить через Кыргызстан
К кому перейдет железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан?
Возобновлены регулярные авиарейсы из Ташкента на Иссык-Куль
Лидеры каких стран поздравили кыргызстанцев и президента с Курман айтом
Семейный рецепт мороженого привез в Бишкек — история Фуркана из Турции
Железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Как пройдет маршрут
Быстро нашли свое место — история кыргызстанки о жизни в Канаде
Железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Президент выступил с обращением
Популярные новости
К&nbsp;кому перейдет железная дорога Китай&nbsp;&mdash; Кыргызстан&nbsp;&mdash; Узбекистан? К кому перейдет железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан?
Зеленский ответил на&nbsp;&laquo;условия окончания войны&raquo;, перечисленные Путиным Зеленский ответил на «условия окончания войны», перечисленные Путиным
Саммит мира. Зеленский назвал условие для переговоров с&nbsp;Россией Саммит мира. Зеленский назвал условие для переговоров с Россией
Акылбек Жапаров: Власти готовы справедливо распределить богатство Акылбек Жапаров: Власти готовы справедливо распределить богатство
Бизнес
Онлайн-меню Mega Tips: открой для себя новый уровень сервиса Онлайн-меню Mega Tips: открой для себя новый уровень сервиса
25&nbsp;июня 2024 года в&nbsp;КР вводится обязательная регистрация мобильных телефонов 25 июня 2024 года в КР вводится обязательная регистрация мобильных телефонов
Проверьте статус IMEI-кода вашего смартфона в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Проверьте статус IMEI-кода вашего смартфона в приложении «Мой О!»
Как сделать безлимитными Instagram + WhatsApp и&nbsp;Telegram? Как сделать безлимитными Instagram + WhatsApp и Telegram?
19 июня, среда
23:22
Государству вернули земельный участок профлицея стоимостью 3 миллиона сомов Государству вернули земельный участок профлицея стоимос...
22:58
У жителя Джумгальского района украли пять лошадей на 1 миллион сомов
22:38
Кыргызстан будет экспортировать абрикосы в Китай
22:00
Чудаки парковки. На улице Саманчина стоящие машины занимают одну полосу дороги
21:45
В Кыргызстане отреагировали на идею создания тюркского аналога НАТО