Кыргызстан намерен взять кредит у Китая на строительство железной дороги

Кыргызстан намерен взять кредит у КНР на строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Об этом на заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству сообщил генеральный директор ГП «НК «Кыргыз темир жолу» Азамат Сакиев.

Он отметил, что ТЭО проекта уже разработано. Сумма реализации соглашения — $4 миллиарда 700 миллионов.

«Согласно договору, 51 процент расходов покроет КНР, по 24,5 процента на себя берут кыргызская и узбекская стороны соответственно», — сказал Азамат Сакиев.

«Где деньги? $1 миллиард где мы найдем?» — спросил депутат Бактыбек Сыдыков.

Азамат Сакиев ответил, что у КР есть намерения взять кредит у китайских банков.

Директор ГП «НК «Кыргыз темир жолу» уточнил, что половину из полной суммы стоимости проекта — $2 миллиарда 350 миллионов — китайская сторона выдает в виде займа на совместное предприятие.

Остальные $2 миллиарда 350 миллионов стороны должны закрыть за счет собственных средств. В итоге доля Кыргызстана составит $783 миллиона.

Офис координации строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан открылся в Бишкеке в январе 2023 года. Он координирует совместные меры по ускорению строительных работ. Разработкой технико-экономического обоснования проекта занимается Проектно-изыскательский институт Китайской строительной железнодорожной корпорации.