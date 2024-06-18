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Власть

Для смены трехбуквенного кода международного аэропорта «Манас» нужно время

Для смены кода международного аэропорта «Манас» (FRU) нужно время. Об этом на заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству сообщил исполняющий обязанности директора Государственного агентства гражданской авиации Данияр Бостонов.

Депутат Гулшаркан Култаева поинтересовалась, когда ведомство сменит трехбуквенный уникальный идентификатор FRU аэропорта «Манас», присвоенный еще в советское время.

Данияр Бостонов отметил, что начал проработку этого вопроса еще год назад, когда вступил в должность.

«Это сложная процедура. Нужно, чтобы IATA — Международная ассоциация воздушного транспорта — поменяла этот код. Мы собрали отзывы всех авиакомпаний, которые прилетают в «Манас», что они не против смены трехбуквенного кода. Их ответы направили в IATA. Я созванивался с головным офисом ассоциации в Канаде. Мы будем дальше прорабатывать этот момент. Нужно время», — ответил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/296861/
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