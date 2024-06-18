Япония выделит $15 миллионов на улучшение работы аэропортов Кыргызстана

Япония выделит $15 миллионов на улучшение эффективности работы аэропортов Кыргызстана. Об этом на заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству сообщил исполняющий обязанности директора Государственного агентства гражданской авиации Данияр Бостонов.

Он представил депутатам проект грантового соглашения между кабинетом министров и Японским агентством международного сотрудничества (JICA) по проекту «Усовершенствование средств управления воздушным движением в международных аэропортах».

Проект предусматривает выделение 100-процентного гранта в $15 миллионов, на которые построят новую аэронавигационную вышку в аэропорту южной столицы и обновят систему управления воздушным движением международных аэропортов «Манас», «Ош» и «Иссык-Куль».

Отмечается, что удлинение взлетно-посадочной полосы аэродрома южной столицы на 400 метров привело к ухудшению видимости летного поля с действующей вышки. Это затрудняет безопасное обслуживание воздушного движения. Высота новой вышки составит 37 метров.

«Выгода проекта для КР: повышение безопасности полетов, минимизация рисков аварий и инцидентов, улучшение эффективности работы аэропортов, уменьшение задержек маршрутов, повышение уровня обслуживания», — сказал Данияр Бостонов.

Начало реализации проекта — апрель 2025 года. Завершение работ и срок сдачи в эксплуатацию — январь 2027-го.