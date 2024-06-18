23:32
USD 87.60
EUR 93.91
RUB 0.99
Власть

В ближайшие пять лет переносить аэропорт города Ош не будут

В ближайшие пять лет переносить аэропорт Оша не будут. Об этом на заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству сообщил исполняющий обязанности директора Государственного агентства гражданской авиации Данияр Бостонов.

«Президент Садыр Жапаров видел проект по строительству новой воздушной гавани. Выделен участок. Что случилось?» — спросил депутат Улугбек Ормонов.

Данияр Бостонов ответил, что решение согласовано с администрацией главы государства. «У нас есть письмо о том, что в течение пяти лет международный аэропорт «Ош» не будет перемещаться», — ответил чиновник.

Напомним, в мае 2023 года администрация президента сообщала, что аэропорты Оша и Джалал-Абада перенесут в другие районы городов. В ведомстве также представляли схематический проект аэропорта в южной столице.
Ссылка: https://24.kg/vlast/296854/
просмотров: 1340
Версия для печати
Материалы по теме
Депутаты поддержали передачу ТЭЦ Бишкека и Оша на баланс мэрий
Аэропорту в Таласе закупят подержанный самолет
Для смены трехбуквенного кода международного аэропорта «Манас» нужно время
В аэропорту «Манас» сегодня вновь искали бомбу. Угрожали через электронную почту
Владелица арт-отеля в городе Ош заявляет, что у нее хотят отобрать бизнес
В городе Ош прошли мероприятия в память об июньских событиях 2010 года
Өлкөнүн түштүк аймагында жер титиреди
Огонь полыхал из-под капота. В городе Ош сгорела «патрулька» УПСМ
Садыр Жапаров принял участие в открытии новой школы в городе Ош
Капсулу под строительство новой больницы заложат в городе Ош
Популярные новости
К&nbsp;кому перейдет железная дорога Китай&nbsp;&mdash; Кыргызстан&nbsp;&mdash; Узбекистан? К кому перейдет железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан?
Зеленский ответил на&nbsp;&laquo;условия окончания войны&raquo;, перечисленные Путиным Зеленский ответил на «условия окончания войны», перечисленные Путиным
Саммит мира. Зеленский назвал условие для переговоров с&nbsp;Россией Саммит мира. Зеленский назвал условие для переговоров с Россией
Акылбек Жапаров: Власти готовы справедливо распределить богатство Акылбек Жапаров: Власти готовы справедливо распределить богатство
Бизнес
Онлайн-меню Mega Tips: открой для себя новый уровень сервиса Онлайн-меню Mega Tips: открой для себя новый уровень сервиса
25&nbsp;июня 2024 года в&nbsp;КР вводится обязательная регистрация мобильных телефонов 25 июня 2024 года в КР вводится обязательная регистрация мобильных телефонов
Проверьте статус IMEI-кода вашего смартфона в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Проверьте статус IMEI-кода вашего смартфона в приложении «Мой О!»
Как сделать безлимитными Instagram + WhatsApp и&nbsp;Telegram? Как сделать безлимитными Instagram + WhatsApp и Telegram?
19 июня, среда
23:22
Государству вернули земельный участок профлицея стоимостью 3 миллиона сомов Государству вернули земельный участок профлицея стоимос...
22:58
У жителя Джумгальского района украли пять лошадей на 1 миллион сомов
22:38
Кыргызстан будет экспортировать абрикосы в Китай
22:00
Чудаки парковки. На улице Саманчина стоящие машины занимают одну полосу дороги
21:45
В Кыргызстане отреагировали на идею создания тюркского аналога НАТО