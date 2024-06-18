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Власть

Ташиев заявил о возврате незаконно приватизированных объектов 90-х годов

Нужно вернуть государству незаконно приватизированные в 90-е годы предприятия и объекты. Об этом глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил 14 июня во время встречи с жителями Кара-Суйского района.

Он отметил, что имущество богатых людей будут проверять на законность.

«В прошлые смутные времена они покупали народное богатство, предприятия за дешевые деньги или приватизировали коррупционным путем. Они завладели народным имуществом и богатели 30 лет. Все это нужно вернуть. Это богатство народа. Богатеть должны не несколько человек, а весь народ», — сказал Камчыбек Ташиев.

Он привел пример из Джалал-Абадской области, там вернули три крупные базы. «На их месте мы построим школу и дом для Государственной ипотечной компании», — заметил глава ГКНБ.

Возвращенные земли будут использованы для общественных нужд. Там построят школы и жилье.

«Несколько человек захватили богатство миллионов кыргызстанцев. Все это нужно вернуть государству. Ничего, мы вернем их в рамки закона», — заключил Камчыбек Ташиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/296829/
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