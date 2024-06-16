23:31
USD 87.60
EUR 93.91
RUB 0.99
Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Саммит мира. Зеленский назвал условие для переговоров с Россией

Саммит, созванный по инициативе Украины для обсуждения «формулы мира» и проходивший на швейцарском курорте Бюргеншток, завершился подписанием дипломатического документа из 10 пунктов, которые необходимо выполнить для завершения российско-украинской войны. Подробности сообщает Meduza.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принятое коммюнике полностью удовлетворяет Киев. Он анонсировал следующий саммит.

По словам лидера страны, он пройдет через месяцы, а не годы. 

«Россия может хоть завтра начать с нами переговоры, если ее войска уйдут с наших территорий», — заключил он.

Что касается украинской инициативы, то, как уточняется, собравшиеся обсудили только три пункта:

  • ядерную безопасность;
  • продовольственную безопасность;
  • обмен пленными и возвращение депортированных украинских детей.

Владимир Зеленский пояснил, что остальные «трудные» вопросы решили не выносить на дискуссионную площадку, «так как споры о них могли бы разделить участников саммита».

В мероприятии приняли участие представители более 90 государств. Приглашенные Украиной Китай и Бразилия отказались участвовать. Бразилия была представлена лишь в качестве наблюдателя. РФ на саммит не позвали. Но в первый день Зеленский допустил, что на следующую такую конференцию пригласят и российскую сторону.

По итогам работы саммита принят дипломатический документ. Его поддержали 80 стран и 4 организации.

От подписи воздержались Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, ОАЭ, Саудовская Аравия, Таиланд и ЮАР.

Текст проекта коммюнике конференции опубликовало агентство Reuters. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что «текст декларации получился сбалансированным, в нем учтены принципиальные для Украины моменты». 
Ссылка: https://24.kg/vlast/296816/
просмотров: 5111
Версия для печати
Материалы по теме
МВД России сможет выдворять иностранцев за пределы страны
Владимир Путин назначил нового посла России в Кыргызстане
В Киеве стреляли в казахстанского журналиста-оппозиционера Айдоса Садыкова
Переговоры о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз начнутся 25 июня
Зеленский ответил на «условия окончания войны», перечисленные Путиным
Владимир Путин назвал свои условия прекращения боевых действий в Украине
Великобритания ввела санкции против Мосбиржи
Минфин США: Запрещается оказывать IT-услуги тем, кто находится в России
Бүгүн Россия күнү: маани — маңызы эмнеде? Кандай белгиленет?
Россия передала Кыргызстану 121,4 тонны продовольствия
Популярные новости
К&nbsp;кому перейдет железная дорога Китай&nbsp;&mdash; Кыргызстан&nbsp;&mdash; Узбекистан? К кому перейдет железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан?
Зеленский ответил на&nbsp;&laquo;условия окончания войны&raquo;, перечисленные Путиным Зеленский ответил на «условия окончания войны», перечисленные Путиным
Акылбек Жапаров: Власти готовы справедливо распределить богатство Акылбек Жапаров: Власти готовы справедливо распределить богатство
Время &laquo;попкорнов&raquo; закончилось. Эдиль Байсалов о&nbsp;решении суда по&nbsp;Кемпир-Абаду Время «попкорнов» закончилось. Эдиль Байсалов о решении суда по Кемпир-Абаду
Бизнес
Онлайн-меню Mega Tips: открой для себя новый уровень сервиса Онлайн-меню Mega Tips: открой для себя новый уровень сервиса
25&nbsp;июня 2024 года в&nbsp;КР вводится обязательная регистрация мобильных телефонов 25 июня 2024 года в КР вводится обязательная регистрация мобильных телефонов
Проверьте статус IMEI-кода вашего смартфона в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Проверьте статус IMEI-кода вашего смартфона в приложении «Мой О!»
Как сделать безлимитными Instagram + WhatsApp и&nbsp;Telegram? Как сделать безлимитными Instagram + WhatsApp и Telegram?
19 июня, среда
23:22
Государству вернули земельный участок профлицея стоимостью 3 миллиона сомов Государству вернули земельный участок профлицея стоимос...
22:58
У жителя Джумгальского района украли пять лошадей на 1 миллион сомов
22:38
Кыргызстан будет экспортировать абрикосы в Китай
22:00
Чудаки парковки. На улице Саманчина стоящие машины занимают одну полосу дороги
21:45
В Кыргызстане отреагировали на идею создания тюркского аналога НАТО