Саммит мира. Зеленский назвал условие для переговоров с Россией

Саммит, созванный по инициативе Украины для обсуждения «формулы мира» и проходивший на швейцарском курорте Бюргеншток, завершился подписанием дипломатического документа из 10 пунктов, которые необходимо выполнить для завершения российско-украинской войны. Подробности сообщает Meduza.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принятое коммюнике полностью удовлетворяет Киев. Он анонсировал следующий саммит.

По словам лидера страны, он пройдет через месяцы, а не годы.

«Россия может хоть завтра начать с нами переговоры, если ее войска уйдут с наших территорий», — заключил он.

Что касается украинской инициативы, то, как уточняется, собравшиеся обсудили только три пункта:

ядерную безопасность;

продовольственную безопасность;

обмен пленными и возвращение депортированных украинских детей.

Владимир Зеленский пояснил, что остальные «трудные» вопросы решили не выносить на дискуссионную площадку, «так как споры о них могли бы разделить участников саммита».

В мероприятии приняли участие представители более 90 государств. Приглашенные Украиной Китай и Бразилия отказались участвовать. Бразилия была представлена лишь в качестве наблюдателя. РФ на саммит не позвали. Но в первый день Зеленский допустил, что на следующую такую конференцию пригласят и российскую сторону.

По итогам работы саммита принят дипломатический документ. Его поддержали 80 стран и 4 организации.

От подписи воздержались Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, ОАЭ, Саудовская Аравия, Таиланд и ЮАР.

Текст проекта коммюнике конференции опубликовало агентство Reuters. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что «текст декларации получился сбалансированным, в нем учтены принципиальные для Украины моменты».