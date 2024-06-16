Лидеры каких стран поздравили кыргызстанцев и президента с Курман айтом

Главы ряда стран поздравили кыргызстанцев и президента Садыра Жапарова с Курман айтом. Поздравительные телеграммы опубликованы на сайте главы государства.

Узбекистан

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поздравил Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с праздником Курман айт.

«Безмерно рад направить свои искренние поздравления вам и братскому кыргызскому народу по случаю священного праздника Курбан хайит, являющегося символом дружбы, терпимости, доброты и милосердия для мусульман всего мира.

Этот священный день призывает всех нас к дальнейшему укреплению духа братства и солидарности между нашими братскими народами, у которых общие история, язык, религия и культура.

В результате нашей твердой политической воли и совместных с вами усилий дружба и добрососедские отношения между нашими государствами за последние годы вышли на совершенно новый уровень по качеству и содержанию», — говорится в поздравлении.

Шавкат Мирзиеев пожелал Садыру Жапарову крепкого здоровья, семейного счастья и больших успехов в его ответственной государственной деятельности, а братскому народу КР — мира, постоянного прогресса и процветания.

Казахстан

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с праздником Курман айт.

«От всего сердца поздравляю вас и народ КР с великим праздником исламской уммы — Курбан айтом.

Этот священный праздник занимает особое место в сердцах мусульман как выражение ценностей милосердия, нравственности и сострадания. Пусть в этот радостный день для всего мусульманского мира укрепляются наши целостность и единство!

Пользуясь случаем, уважаемый Садыр Нургожоевич, желаю вам счастья и успехов в вашей ответственной деятельности, а братскому народу Кыргызстана — процветания и благополучия! Пусть Курбан айт будет благословенен!» — говорится в поздравлении.

Азербайджан

Глава Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с праздником Курман айт.

«От своего и имени народа страны рад передать вам и братскому народу самые искренние поздравления по случаю праздника Курбан байрам, который является символом единства и солидарности исламского мира.

Мы придаем большое значение отношениям между Азербайджаном и КР, построенным на таких прочных основах, как общие культурные и исторические корни, братство, взаимное доверие и поддержка.

С приятными впечатлениями вспоминаю ваш государственный визит в апреле в Азербайджан, наши встречи, проходившие в условиях искренности и взаимного доверия, обстоятельные переговоры, проведенные по широкому спектру двусторонних отношений и перспективам сотрудничества.

Все это является ярким показателем поступательного и всестороннего развития наших межгосударственных отношений и стратегического партнерства.

Уверен, что совместными усилиями добьемся дальнейшего расширения наших традиционных дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества в соответствии с интересами наших братских народов.

В этот благословенный праздник желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а братскому кыргызскому народу — мира и процветания!» — говорится в поздравлении.

Турция

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с праздником Курман айт.

«Сердечно поздравляю вас с праздником Курман айт! Молю Всевышнего Аллаха, чтобы этот священный праздник, объединяющий нас, принес всему человечеству благополучие. От имени моей страны и себя лично желаю вам здоровья и счастья, а братскому кыргызскому народу — мира и процветания!» — говорится в поздравительной телеграмме.

Туркменистан

Лидер Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с праздником Курман айт.

«Искренне верю, что этот священный праздник, уходящий корнями в глубь тысячелетий и воплощающий высокие духовные и нравственные ценности человечества, будет и далее способствовать укреплению взаимопонимания и доверия среди всей мусульманской уммы.

Обращаюсь с молитвой к Всемогущему Аллаху ниспослать вам здоровья и счастья, а братскому народу КР — дальнейшего прогресса и благополучия», — говорится в поздравлении.

Таджикистан

Глава Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с праздником Курман айт.

«Искренне поздравляю вас и весь кыргызский народ по случаю благословенного праздника Иди Курбон!

Наши народы связывают многочисленные традиции и общие культурно-духовные ценности, в том числе этот священный для всей мусульманской уммы праздник. Уверен, что его высокие духовные начала и впредь будут способствовать укреплению и расширению дружественных связей и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами на основе добрососедства, взаимопонимания, доверия и уважения.

В эти благословенные дни желаю вам, уважаемый Садыр Нургожоевич, здоровья, счастья и успехов в делах, а народу КР — мира, стабильности, процветания и прогресса!» — говорится в поздравительной телеграмме.