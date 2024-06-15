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Власть

В законы об особо охраняемых территориях внесли изменения

Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере регулирования особо охраняемых природных территорий». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Документ принят Жогорку Кенешем 24 апреля 2024 года.

Внесены изменения в Земельный кодекс и законы «Об охране окружающей среды», «Об особо охраняемых природных территориях», «О переводе (трансформации) земельных участков» и «Об охоте и охотничьем хозяйстве».

Это сделано для устранения пробелов в правовом регулировании образования и работы особо охраняемых природных территорий и создания правовых гарантий сохранности, целостности и экологической значимости уникальных особо охраняемых природных комплексов, требующих сохранения и воспроизводства биоразнообразия и экосистем в КР.

Принятым законом предусмотрены:

  • допустимость использования земельного участка не по целевому назначению в случае размещения стационарных пунктов наблюдения за состоянием окружающей природной среды, образования государственных заказников (кроме комплексных) и экологических коридоров;
  • состав земель особо охраняемых природных территорий дополнен государственными биосферными заповедниками, трансграничными особо охраняемыми природными территориями, ледниками и снежниками, которым придан статус особо охраняемых природных территорий, микрозаповедниками, геопарками, особо охраняемыми природными территориями местного значения и зонами ядра биосферных территорий и/или резерватов;
  • нормы, согласно которым положение о Красной книге утверждает кабинет министров;
  • перечень особо охраняемых природных территорий, которые создаются в целях сохранения природных комплексов и объектов в КР;
  • нормы, согласно которым особо охраняемые природные территории могут использоваться в том числе в целях возведения необходимых сооружений для создания стационарных пунктов наблюдения за состоянием окружающей природной среды;
  • положения, в соответствии с которыми в зоне ограниченной хозяйственной деятельности осуществляется строительство (сооружение) только легких (не капитальных) конструкций;
  • нормы, по которым порядок образования и работы геологических парков определяет кабинет министров;
  • нормы, по которым порядок придания ледникам и снежникам статуса особо охраняемых природных территорий устанавливает кабинет министров;
  • нормы, по которым предоставление земель особо охраняемых природных территорий в целях строительства водохозяйственных сооружений для обеспечения населения питьевой водой проводится без перевода (трансформации) в другую категорию земель;
  • перечень территорий, не входящих в состав охотничьих угодий, дополнен в том числе особо охраняемыми природными территориями, геологическими и государственными природными парками.
Ссылка: https://24.kg/vlast/296790/
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