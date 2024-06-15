Кыргызстан: кадровые перестановки за 10-14 июня

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Жылдыз Полотова назначена министром труда, социального обеспечения и миграции КР.

Глава государства подписал указ, согласно которому Гулнара Баатырова освобождена от занимаемой должности министра труда, социального обеспечения и миграции в связи с переходом на другую работу.

Отметим, ранее Жылдыз Полотова работала замглавы Минтруда, но была уволена. Решение принимал тогда еще премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Тогда же было уволено все руководство Министерства труда и социального развития — после скандала с заграничными поездками.

Послы России и Узбекистана в Кыргызстане завершили свои дипломатические миссии.

Николай Удовиченко проработал в должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Кыргызстане с 30 января 2019 года.

Хуршид Мирзахидов стал послом Узбекистана в Кыргызстане в мае 2020-го.

Новые диппредставители еще не назначены.

Таалайбек Байгазиев назначен вице-мэром Бишкека.

Он будет курировать вопросы топливно-энергетического комплекса.

Одновременно будет руководить вновь созданным департаментом топливно-энергетического комплекса мэрии столицы.

Ранее занимал должность заместителя министра энергетики.

Отметим, в структуре муниципалитета создан департамент топливно-энергетического комплекса для ведения единой политики органов местного самоуправления Бишкека, направленной на обеспечение надежного, устойчивого и безопасного функционирования объектов ТЭК.

У генпрокурора появились два новых заместителя.

Первым заместителем генерального прокурора стал Баймурза Маатов. До этого он занимал должность прокурора Балыкчи.

Баймурза Маатов пришел вместо Улугбека Султанова, который назначен в январе прошлого года.

Снят с должности и Улан Айтбаев. Он занимал пост заместителя генпрокурора с 14 декабря 2023-го.

На его место назначен Нурбек Каимов. Ему 45 лет. До назначения работал транспортным прокурором КР.

Еще одним заместителем главы надзорного органа назначен Малик Бектурганов, который ранее занимал должность прокурора Оша.

Кадровые назначения в МВД.

Чынгыз Курманалиев возглавил Кеминский РОВД.

Залкарбек Сарыков стал начальником Чон-Алайского РОВД. Он возглавлял отдел по раскрытию особо тяжких преступлений УВД Оша.

До этого начальником Чон-Алайского РОВД был Марс Додуев.

Полковник милиции в отставке Бакыт Сейитов назначен на должность председателя совета ветеранов МВД. Он пришел вместо Султанбека Жоошбаева, который возглавлял совет с 2013-го.

Был главой пресс-службы ГУВД Чуйской области, а затем МВД. С 2014 по 2016 год возглавлял пресс-службу ГУВД Бишкека. После выхода на пенсию работал на общественных началах советником министра внутренних дел.

В Ошской области и городе Ош назначены новые прокуроры.

Чингиз Ахматов назначен на должность прокурора Ошской области. Он пришел на место Максата Асаналиева, который сейчас занимает должность генпрокурора Кыргызстана.

Начал свою трудовую деятельность в 2004 году в прокуратуре Таласской области, затем занимал различные должности в ГП КР, надзорных органах Джалал-Абадской, Ошской областей, был прокурором Токмака, Иссык-Атинского района Чуйской области и Кызыл-Кии Баткенской области.

Также приказом генерального прокурора Бакытбек Сыдыгалиев назначен прокурором Оша.

Ранее работал в надзорных органах Иссык-Кульской и Чуйской областей, затем занимал должности прокурора Сокулукского района, Балыкчи, Таш-Кумыра, Сузакского и Базар-Коргонского районов Джалал-Абадской области.

Максим Лисицын назначен главным тренером сборной Кыргызстана по футболу.

Контракт Штефана Тарковича с КФС заключен до 30 июня 2024 года. Руководство союза после тщательных внутренних консультаций решило прекратить сотрудничество за истечением срока соглашения. Вместе с ним национальную сборную покидает весь его тренерский штаб.

Максим Лисицын будет готовить команду к третьему раунду отборочных игр чемпионата мира 2026-го.

Он начал работу в Кыргызстане четыре года назад. В 2022-м под руководством Максима Лисицына молодежная сборная страны (U-20) вышла в финальную стадию Кубка Азии. Он руководил и олимпийской сборной КР (U-23).

О кадровых перестановках с 3 по 7 июня читайте здесь.