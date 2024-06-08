Мы самые крутые! Аналитика по следам выступления Владимира Путина на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин выступил 7 июня на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Безусловно, это было самое ожидаемое событие «российского Давоса», как назвали форум в Петербурге до начала войны в Украине, и как региональный аналог которого он и был задуман в далеком 1997 году. Россия — страна с большими амбициями и ядерной кнопкой, пытающаяся формировать сегодня коалицию против Запада из своих союзников и тех, кто от нее зависит, поэтому все импульсы, исходящие из Кремля, мир считывает с особым вниманием.

Здесь важно все — сама речь Путина, невербальные сигналы, дискуссия после, кто из спикеров находится с ним на подиуме, кто модерирует сессию, как реагирует аудитория, кого показывают крупным планом и другое.

Пленарная сессия с участием Путина началась с показа ролика.

Закадровый текст, зачитанный поставленным левитановским голосом, содержит следующие сентенции:

«Середина 15 века. Европа осваивает мир. Эпоха великих географических открытий за красивым фасадом скрывает неприглядную суть — началась эпоха грабежа и колонизации».

«За последующие 500 лет европейская цивилизация ограбила Африку, Китай, Индию, Ближний Восток и Америку. Были уничтожены древние культуры, десятки миллионов людей проданы в рабство».

«В условиях современного мира колониальное шествие Запада не прекратилось. Грабеж принял еще более лицемерные формы долларовой зависимости».

«Но пришло новое время — честности, равноправия. Россия — государство-цивилизация, единственная смогла устоять от западной угрозы. Именно Россия в начале 21 века возглавила борьбу народов за новое мироустройство. Россия вдохновила народы идеями многополярного мира».

Основную речь российского президента, скорее всего, готовил финансово-экономический блок правительства.

Главные тезисы:

Экономика России развивается более чем хорошо. Темпы опережают среднемировые. По некоторым оценкам, в частности Всемирного банка, Россия уже достигла цели войти в четверку крупнейших экономик мира и обогнала Японию.

Растет доля использования рубля. Россия продолжит наращивать расчеты в национальных валютах с другими странами.

Потребление мяса в России в 2023 году превышает 80 килограммов на человека. В мире в среднем приходится 42-43 килограмма на человека в год.

Россияне покупают отечественные товары, потому что российские предприниматели выпускают продукцию, превосходящую по многим параметрам западные аналоги.

Индексация пенсий коснется теперь и работающих пенсионеров.

В России рекордно снизилась безработица. В апреле она составила всего 2,6 процента.

Предприниматели помогают участникам СВО и их семьям, госпиталям. Отправляют в подразделения свою продукцию. Это высокое понимание своей миссии и патриотизм, заслуживающий уважения.

Примечание 24.kg — После выступления Путина некоторые СМИ сделали краткий фактчекинг его заявлений об успехах российской экономики. Ознакомиться можно здесь.

Спикерами «пленарки» с участием Владимира Путина были также президент Боливии Луис Арсе и президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва.

Модерировал сессию Сергей Караганов, политолог и доктор исторических наук, опубликовавший в прошлом году в журнале «Профиль» широко обсуждавшуюся статью под заголовком «Применение ядерного оружия может уберечь человечество от глобальной катастрофы».



В ней он фактически призывает Кремль нанести «превентивный ядерный удар по Европе», чтобы «сломить волю Запада» и победить в войне с Украиной.

Выбор Сергея Караганова в качестве модератора пленарного заседания с участием Путина — это вполне четкий сигнал Западу.

Драматургия Карибского кризиса номер два разворачивается прямо на наших глазах, и Путин дает понять, что в принципе Россия готова к применению тактического ядерного оружия.

Если следовать статье Караганова, то целью может стать одна из стран — членов НАТО. Подтверждает этот вывод и формат вопросов-ответов в ходе сессии. Модератор четыре раза в разной форме задавал Владимиру Путину вопрос о ядерном оружие.

Краткий пересказ ответов Путина от первого лица:

Россия не «бряцает ядерным оружием». У нас есть ядерная доктрина, где сказано, что применение ядерного оружия возможно в случае угрозы суверенитету и территориальной целостности страны. Я не считаю, что такая необходимость есть и такой случай наступил. Но доктрина — это живой инструмент и не исключает изменений.

Если потребуется, мы проведем ядерные испытания, но пока такой необходимости нет.

Использование ядерного оружия может увеличить скорость решения задач СВО, но это прямо пропорционально потерям. Скорость важна, но важнее забота о жизни и здоровье российских военных.

У России есть система СПРН (Прим. 24.kg – система раннего предупреждения о ракетном нападении). У США есть. У Европы — нет. Она в этом плане более или менее беззащитна.

– система раннего предупреждения о ракетном нападении). У США есть. У Европы — нет. Она в этом плане более или менее беззащитна. Наше тактическое ядерное оружие в 3-4 раза мощнее, чем бомбы, которые американцы использовали в Хиросиме и Нагасаки. И по количеству их у нас в разы больше, чем в Европе. Если даже американцы привезут свои из США, европейцы должны задуматься, ввяжутся ли американцы в этот обмен ударами уже на уровне стратегических вооружений или нет. Я очень сомневаюсь, и европейцы должны об этом подумать. Я все же исхожу из того, что до этого не дойдет и у нас нет такой необходимости.

Я бы попросил еще раз всуе такие вещи не упоминать.

После этой фразы зал зааплодировал.