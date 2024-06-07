23:46
USD 87.30
EUR 94.96
RUB 0.98
Власть

Президент определился с кандидатурой на пост министра труда

Президент подписал указ, согласно которому в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Жылдыз Полотова назначена исполняющей обязанности министра труда, социального обеспечения и миграции.

По данным пресс-службы главы государства, кандидатура Жылдыз Полотовой вносится на согласование в Жогорку Кенеш для назначения на должность министра труда, социального обеспечения и миграции.

Отметим, ранее Жылдыз Полотова работала замглавы ведомства, но была уволена с поста заместителя министра труда и социального развития. Решение принимал тогда еще премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Тогда же было уволено все руководство Министерства труда и социального развития — после скандала с заграничными поездками.
Ссылка: https://24.kg/vlast/296128/
просмотров: 2961
Версия для печати
Материалы по теме
Гулнара Баатырова освобождена от должности главы Минтруда
Максат Мамытканов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом КР в Азербайджане
Кайрат Осмоналиев освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла
Максат Тентимишов назначен Генеральным консулом Кыргызстана в Екатеринбурге
Ранее судим, но потом оправдан. В УВД Свердловского района новый начальник
Второй раз за год. Снят с должности начальник Свердловского УВД
Бакыт Тыналиева ушла с поста председателя Национальной аттестационной комиссии
Гульнара-Клара Самат освобождена от должности Посла Кыргызстана в России
В Караколе новый мэр: распоряжение подписал президент
Артем Новиков продолжит возглавлять Российско-Кыргызский фонд развития
Популярные новости
Акылбек Жапаров: К&nbsp;2028 году население столкнется с&nbsp;нехваткой продовольствия Акылбек Жапаров: К 2028 году население столкнется с нехваткой продовольствия
Президент внес в&nbsp;Жогорку Кенеш кандидатуру нового генерального прокурора Президент внес в Жогорку Кенеш кандидатуру нового генерального прокурора
Железная дорога Китай&nbsp;&mdash; Кыргызстан&nbsp;&mdash; Узбекистан. Президент выступил с&nbsp;обращением Железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Президент выступил с обращением
Кыргызстан смог сократить число внешних трудовых мигрантов&nbsp;&mdash; Эдиль Байсалов Кыргызстан смог сократить число внешних трудовых мигрантов — Эдиль Байсалов
Бизнес
Есть первая лицензия на&nbsp;паралимпийские игры! Есть первая лицензия на паралимпийские игры!
Акция от&nbsp;MEGA: БЕСПЛАТНОЕ обслуживание ПККМ до&nbsp;31&nbsp;августа! Акция от MEGA: БЕСПЛАТНОЕ обслуживание ПККМ до 31 августа!
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo;: Обновление процессинговой системы успешно завершено ЗАО «МПЦ»: Обновление процессинговой системы успешно завершено
Оплачивайте покупки по&nbsp;QR-кодам без комиссии вместе с&nbsp;BakAi Оплачивайте покупки по QR-кодам без комиссии вместе с BakAi
8 июня, суббота
23:22
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео чит...
22:44
Есть первая лицензия на паралимпийские игры!
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 9 июня: без осадков
20:39
Уменьшилось число россиян, подающих на шенгенскую визу — Еврокомиссия
20:02
В Бишкеке ставят на учет бродяг и попрошаек