Президент определился с кандидатурой на пост министра труда

Президент подписал указ, согласно которому в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Жылдыз Полотова назначена исполняющей обязанности министра труда, социального обеспечения и миграции.

По данным пресс-службы главы государства, кандидатура Жылдыз Полотовой вносится на согласование в Жогорку Кенеш для назначения на должность министра труда, социального обеспечения и миграции.

Отметим, ранее Жылдыз Полотова работала замглавы ведомства, но была уволена с поста заместителя министра труда и социального развития. Решение принимал тогда еще премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Тогда же было уволено все руководство Министерства труда и социального развития — после скандала с заграничными поездками.