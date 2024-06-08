На досрочные выборы в Свердловском округе Бишкека потратят 9 миллионов сомов

Утверждена смета расходов на подготовку и проведение досрочных выборов депутата Жогорку Кенеша в Свердловском избирательном округе № 29. Об этом сообщил Центризбирком.

«Утвержденная смета расходов в сумме 9 миллионов 5,3 тысячи сомов включает мероприятия, финансирование которых предусмотрено из государственного бюджета законодательством о выборах», — сообщили в ЦИК.

В Центризбиркоме добавили, что распоряжением кабинета министров от 14 августа 2023 года для обеспечения прозрачности, открытости и подотчетности с применением единого плана счетов в автоматизированной информационной системе «Централизованный бухгалтерский учет» финансовое обеспечение будет осуществляться членам избирательных комиссий и привлеченным гражданам Свердловского избирательного округа № 29 согласно утвержденной смете в безналичной форме через банковские учреждения ОАО «РСК Банк» и ОАО «Айыл Банк».

Также, согласно рекомендации аудиторов Счетной палаты, в ЦИК идет работа по совершенствованию процессов управления финансовой деятельностью избирательных комиссий с созданием централизованной бухгалтерии для ведения учета и отчетности.

Согласно предварительным данным, в Свердловском избирательном округе насчитывается 122 тысячи 951 избиратель.

Выборы депутата по Свердловскому избирательному округу пройдут 30 июня. Место стало вакантным после того, как Центризбирком лишил мандата Шайлообека Атазова.