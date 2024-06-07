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Власть

Сменился посол Кыргызстана в Азербайджане

Президент Садыр Жапаров сменил посла Кыргызстана в Азербайджане. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, Кайрат Осмоналиев освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла КР в Азербайджане.

Вместо него президент назначил Максата Мамытканова.

Максат Мамытканов — ветеран органов нацбезопасности. С 2011 года является учредителем политической партии «Чон-Казат». С октября 2020-го по февраль 2021-го был вице-премьер-министром Кыргызстана. С 30 июня 2021 года — министр Евразийской экономической комиссии по таможенному сотрудничеству.
Ссылка: https://24.kg/vlast/296079/
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