Кыргызстан воздержится от участия в мирной конференции по Украине в Швейцарии

Кыргызстан воздержится от участия в предстоящей мирной конференции по Украине в Швейцарии. Об этом заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов заявил в интервью телеканалу Deutsche Welle.

По его словам, КР находится в тесных контактах с украинской стороной. С самого начала президент страны объявил о том, что республика будет придерживаться такой позиции, когда равноценно относится как к Украине, так и к России.

«На кыргызском это слово не отражает нейтральной позиции. Мы действительно болеем за скорейшее прекращение той безумной ситуации, когда Россия и Украина... Даже в страшном сне не могло такое присниться. Но украинская сторона понимает все наши причины. Мы довели до них все наши доводы. Мы надеемся оставаться в этом процессе. Более того, мы активно прилагаем усилия в рамках тюркских государств. Однако в сегодняшней ситуации мы не дошли до стадии двусторонних переговоров. Пока наше прямое участие не будет настолько ценным. И Украина приняла нашу позицию», — сказал Эдиль Байсалов.

Мирная конференция по Украине пройдет 15-16 июня в Швейцарии. Ключевой целью мероприятия являются обсуждение мирных предложений на основе Устава ООН и фундаментальных принципов международного права, а также стимулирование мирного процесса в Украине.