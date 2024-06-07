В Кыргызстане построят новое здание Налоговой службы в форме буквы С

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров принял участие в церемонии закладки капсулы под строительство здания Налоговой службы. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«Роль налоговой службы в развитии государства огромна. Налоговая служба — мощный государственный орган, который контролирует соблюдение налогового законодательства и обеспечивает значительную часть доходов государственного бюджета, источник, формирующий основу государственной казны. Сегодня мы заложили капсулу под строительство нового здания Налоговой службы. Это еще один большой шаг к новым высотам в развитии налоговой системы и укреплении экономики нашей страны. Скорость, с которой Кыргызстан набирает обороты, направлена на то, чтобы стать сильным государством», — сказал Акылбек Жапаров.

Он подчеркнул, что новое семиэтажное здание будет иметь уникальную архитектуру. С высоты птичьего полета оно будет выглядеть в форме буквы С, символизирующей национальную валюту КР — сом и первую букву слова «салык». Кроме того, само здание будет представлять собой тыйыны, сложенные друг на друга, что также символизирует устойчивость и стабильность.

В новом здании разместятся сотрудники центрального аппарата Налоговой службы, аналитический и ситуационный центры, дата-центр и Центр обслуживания предпринимателей.

Глава кабмина поручил провести строительные работы качественно и в срок, добавив, что новое здание Налоговой службы станет символом общих достижений и стремления к светлому будущему.