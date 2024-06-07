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Власть

Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем финансово-экономических работников

Президент Садыр Жапаров сегодня поздравил работников финансово-экономической системы республики с профессиональным праздником. Об этом сообщает его пресс-служба.

«В результате решительных реформ Кыргызстан добился значительных успехов и в настоящее время продолжает осуществлять социальные, экономические и политические преобразования. Мы вышли на положительные темпы экономического роста, сопровождающиеся увеличением инвестиционной активности, и придали развитию экономики устойчивый характер», — отмечено в поздравлении.

По словам главы государства, в целом рост валового внутреннего продукта оказывает существенное влияние на уровень жизни населения.

«За прошлый год номинальный объем валового внутреннего продукта страны составил 1228,9 миллиарда сомов, реальный темп роста — 106,2 процента, что является впечатляющим результатом на фоне мировых экономических трудностей. Государственные активы за последние три года увеличились вдвое и составляют на сегодня 824,2 миллиарда сомов», — заявил он.

Президент добавил, что объем консолидированного бюджета в 2024-м прогнозируется на уровне 670 миллиардов сомов.

Конечно, все эти успехи — это результат вашего упорного труда, профессионализма и преданности делу.

Садыр Жапаров

Он заметил, что правильная макроэкономическая политика, создание благоприятных условий для бизнеса и граждан являются одними из главных приоритетов в государственной политике.

«Мы стремимся создать условия, чтобы каждый предприниматель имел возможность развивать свой бизнес в стабильной среде, что в конечном итоге поспособствует развитию экономики республики в целом и повышению благосостояния граждан», — сказал глава государства.

По его словам, сегодня КР становится привлекательной страной для иностранных инвесторов, укрепляется сотрудничество с крупными предприятиями развитых государств мира, расширяются производственные мощности и растет количество капиталоемких компаний в республике.

Садыр Жапаров отдельную благодарность выразил ветеранам финансово-экономических служб всех отраслей, заложившим прочную основу для экономического развития, подготовившим авторитетных и высокопрофессиональных экономистов и финансистов, передавшим им свои знания, мудрость и опыт.

Он пожелал финансовым и экономическим работникам крепкого здоровья, благополучия и новых значимых достижений в их деятельности.
Ссылка: https://24.kg/vlast/296040/
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