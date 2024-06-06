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Власть

Это прагматично. Аркадий Дубнов о возможном признании режима талибов странами ЦА

На днях мировые СМИ облетела новость, что Казахстан вывел движение «Талибан» из списка террористических организаций. Чуть ранее с аналогичной инициативой выступил Кремль.

Что этот тренд может означать для Центральной Азии, политолог Аркадий Дубнов ответил в комментарии 24.kg.

По его словам, в первую очередь исключение «Талибана» равно признанию реальности странами региона.

«Афганистан — несчастная страна, на самом деле. И вот эта гражданская война, которая ее раздирала, особенно после ухода советских войск в 1989-м, была драмой. Трудно понять Афганистан, если не признать, что именно талибы своим брутальным поведением и жестокостью, согласно принимаемым ими законам шариата, смогли остановить творящийся ужас и навести порядок. Конечно, они не понравятся многим, большинству — умноженный во сто крат сексизм, пренебрежительное отношение к женщинам, да, все это есть. Но они установили порядок, понятный афганцам и гарантирующий безопасность. Такова реальность, и ничего с этим не сделаешь», — отметил Аркадий Дубнов.

Афганистан — это органическая часть ЦА, и если мы исходим из необходимости или из поиска некоего равновесия, стабильности в этом пространстве, то без достаточно, я бы не сказал, доверительных, но прагматичных отношений между странами региона и Афганистаном дело дальше не пойдет.

Аркадий Дубнов

Далее, отвечая на вопросы журналиста, эксперт напомнил: Афганистан — это страна перспективного, с точки зрения экономики, транзита, с юга на север и из Центральной Азии к портам Индийского океана. А значит, должен восторжествовать здоровый прагматизм.

Аркадий Дубнов убежден — следующим государством в регионе, после Казахстана, признающим режим талибов в Кабуле, станет Узбекистан.

Этот процесс, если талибы поведут себя разумно, имеет перспективу стабилизировать ситуацию в ЦА.

Что касается Таджикистана, то тут могут возникнуть осложнения. Придя к власти, талибы исключили таджикское меньшинство Афганистана из класса правящей элиты, как было раньше, когда афганские таджики были весьма влиятельными, а Кабул считался большей частью таджикским городом.

«Отношение Рахмона нужно рассматривать через призму утери перспектив возвращения этнических таджиков к власти в Кабуле. Он защищает афганских таджиков, их право на возвращение во власть, и надо к политике Душанбе в этом плане относиться терпимо и с пониманием. Главное, чтобы талибы вели себя спокойно. Если будет какое-то открытое противостояние, то это отразится, конечно, на регионе плохо. Сейчас идет совещание секретарей ОДКБ, и Сергей Шойгу говорит об угрозах в северо-афганском приграничье и о том, что приняты какие-то решения по укреплению таджикско-афганской границы. Прекрасно. Но если педалировать тему угроз из Афганистана и акцентировать на присутствии там талибов, то ничего хорошего из этого не будет. Достаточно всяких джихадистов, чья профессия — будоражить ситуацию», — заключил Аркадий Дубнов.

Но надо понимать, что никому сейчас не интересна и не нужна новая гражданская война в Афганистане. Она не принесет победы противникам движения «Талибан», и с этой точки зрения поведение Душанбе должно быть ответственным. Они не должны инспирировать фронду этнических афганских таджиков против талибов. А ОДКБ не должна выходить за рамки парадигмы укрепления границ, не возбуждая пустые амбиции РТ.

Аркадий Дубнов

Напомним, в начале апреля спецпредставитель генсека ООН по Афганистану, глава миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) Роза Отунбаева поехала в Кабул для переговоров по вопросу о возможном международном признании сформированного радикальным движением «Талибан» временного правительства Афганистана. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/296020/
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