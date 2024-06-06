23:45
USD 87.30
EUR 94.96
RUB 0.98
Власть
Сюжет: Железная дорога Китай - Кыргызстан - Узбекистан

Железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Президент выступил с обращением

Президент Садыр Жапаров выступил с видеообращением к участникам церемонии подписания соглашения между правительствами КНР, КР и РУз о сотрудничестве в совместном продвижении проекта железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Церемония подписания состоялась сегодня в Пекине (КНР).

Садыр Жапаров назвал это историческим событием, знаменующим долгожданное начало реализации проекта. Президент считает, что он станет важной составляющей инициативы «Один пояс — один путь». Железная дорога соединит Китай и страны Центральной Азии и далее откроет новые маршруты перевозок до государств Европы и Персидского залива. Она окажет всестороннее позитивное влияние на торгово-экономическое партнерство между странами.

«На основе результатов многолетних переговоров, благодаря нашей общей решимости и поддержке сторонам удалось достичь значительного прогресса за последние два-три года», — отметил Садыр Жапаров.

Он напомнил, что к середине 2023-го завершена разработка полноценного технико-экономического обоснования проекта. В последующем достигнуто общее понимание о механизме его реализации путем создания совместного предприятия со стороны государственных железнодорожных предприятий стран.

Правительства трех республик готовы оказать необходимую поддержку при реализации проекта.

«Эти договоренности легли в основу подписываемого сегодня межправительственного соглашения. Создание этого ключевого континентального моста на евразийском пространстве принесет значительную пользу нашим народам. Желаю успешного запуска строительства железной дороги и надеюсь на скорейшее завершение проекта и начало эксплуатации новой железной дороги во благо процветания наших стран и народов», — заключил глава государства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/296003/
просмотров: 5157
Версия для печати
Материалы по теме
Президент: Кыргызстанцы смогут обменять старые авто на новые электромобили
Садыр Жапаров: Я готов выступить арбитром между бизнесом и государством
Президент принял государственного секретаря Японии Кието Цудзи
Садыр Жапаров ответил на расследование OCCRP, Temirov Live и Kloop о коррупции
По всей стране не хватает рабочей силы. Садыр Жапаров обратился к кыргызстанцам
Когда есть чем похвастаться. Акылбек Жапаров дал интервью телеканалу «Россия 24»
В Балыкчи запустили крупное предприятие по переработке мяса
Садыр Жапаров открыл Республиканский детский реабилитационный центр в Чолпон-Ате
Садыр Жапаров пообедал с учениками президентского лицея «Акылман»
Президент Садыр Жапаров поздравил выпускников с Последним звонком
Популярные новости
Акылбек Жапаров: К&nbsp;2028 году население столкнется с&nbsp;нехваткой продовольствия Акылбек Жапаров: К 2028 году население столкнется с нехваткой продовольствия
Президент внес в&nbsp;Жогорку Кенеш кандидатуру нового генерального прокурора Президент внес в Жогорку Кенеш кандидатуру нового генерального прокурора
Кыргызстан смог сократить число внешних трудовых мигрантов&nbsp;&mdash; Эдиль Байсалов Кыргызстан смог сократить число внешних трудовых мигрантов — Эдиль Байсалов
Максат Асаналиев стал семнадцатым генпрокурором за&nbsp;всю историю Кыргызстана Максат Асаналиев стал семнадцатым генпрокурором за всю историю Кыргызстана
Бизнес
Есть первая лицензия на&nbsp;паралимпийские игры! Есть первая лицензия на паралимпийские игры!
Акция от&nbsp;MEGA: БЕСПЛАТНОЕ обслуживание ПККМ до&nbsp;31&nbsp;августа! Акция от MEGA: БЕСПЛАТНОЕ обслуживание ПККМ до 31 августа!
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo;: Обновление процессинговой системы успешно завершено ЗАО «МПЦ»: Обновление процессинговой системы успешно завершено
Оплачивайте покупки по&nbsp;QR-кодам без комиссии вместе с&nbsp;BakAi Оплачивайте покупки по QR-кодам без комиссии вместе с BakAi
8 июня, суббота
23:22
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео чит...
22:44
Есть первая лицензия на паралимпийские игры!
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 9 июня: без осадков
20:39
Уменьшилось число россиян, подающих на шенгенскую визу — Еврокомиссия
20:02
В Бишкеке ставят на учет бродяг и попрошаек