Президент Садыр Жапаров выступил с видеообращением к участникам церемонии подписания соглашения между правительствами КНР, КР и РУз о сотрудничестве в совместном продвижении проекта железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Церемония подписания состоялась сегодня в Пекине (КНР).

Садыр Жапаров назвал это историческим событием, знаменующим долгожданное начало реализации проекта. Президент считает, что он станет важной составляющей инициативы «Один пояс — один путь». Железная дорога соединит Китай и страны Центральной Азии и далее откроет новые маршруты перевозок до государств Европы и Персидского залива. Она окажет всестороннее позитивное влияние на торгово-экономическое партнерство между странами.

«На основе результатов многолетних переговоров, благодаря нашей общей решимости и поддержке сторонам удалось достичь значительного прогресса за последние два-три года», — отметил Садыр Жапаров.

Он напомнил, что к середине 2023-го завершена разработка полноценного технико-экономического обоснования проекта. В последующем достигнуто общее понимание о механизме его реализации путем создания совместного предприятия со стороны государственных железнодорожных предприятий стран.

Правительства трех республик готовы оказать необходимую поддержку при реализации проекта.

«Эти договоренности легли в основу подписываемого сегодня межправительственного соглашения. Создание этого ключевого континентального моста на евразийском пространстве принесет значительную пользу нашим народам. Желаю успешного запуска строительства железной дороги и надеюсь на скорейшее завершение проекта и начало эксплуатации новой железной дороги во благо процветания наших стран и народов», — заключил глава государства.