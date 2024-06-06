Нурланбек Шакиев обсудил с Ильхамом Алиевым кыргызско-азербайджанские отношения

Сегодня торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщили в парламенте.

На встрече обсуждались вопросы наращивания политико-экономических, культурно-гуманитарных связей между двумя странами, а также состоялся обмен мнениями по аспектам межпарламентского сотрудничества.

Нурланбек Шакиев, говоря о торгово-экономическом и инвестиционном взаимодействии, остановился на деятельности Кыргызско-Азербайджанского фонда развития. «Наши страны обладают богатым потенциалом для увеличения объема товарооборота и реализации совместных инвестиционных проектов», — сказал торага.

Фото Жогорку Кенеша. Нурланбек Шакиев с Ильхамом Алиевым

На встрече обсуждались вопросы углубления культурно-гуманитарного сотрудничества. «В этой сфере также ведется активная работа. Так, в этом году в Баку были впервые организованы Дни культуры Кыргызстана, проведены важные мероприятия, посвященные братству и дружбе. Нам следует продолжать тесное взаимодействие в этом направлении», — отметил Нурланбек Шакиев, обозначив важную роль культурных связей для сближения народов.

В свою очередь Ильхам Алиев подчеркнул значимость официального визита торага Жогорку Кенеша Нурланбека Шакиева для укрепления кыргызско-азербайджанских отношений.

Ильхам Алиев обратил внимание на текущее состояние двустороннего сотрудничества и поделился основными моментами своего официального визита в Кыргызстан. Он напомнил о строительстве школы от имени Азербайджана в Кыргызстане и ответном жесте Кыргызстана, выразив уверенность в том, что эти учебные заведения в качестве символов глубокой связи двух братских народов будут служить на благо будущему поколению.