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Власть

Депутат Камила Талиева просит не допускать к тендерам недобросовестные компании

На заседании Жогорку Кенеша депутат Камила Талиева попросила не допускать к тендерам недобросовестные компании, такие как закрытое акционерное общество «Темир Курулуш».

По ее словам, в селе Мурас Лейлекского района объявлен тендер на 29 миллионов сомов на строительство спорткомплекса.

«Тендер, сильно занизив стоимость проекта, выиграла фирма «Темир Курулуш». Она обязалась построить спорткомплекс за 22 миллиона сомов. Однако, начав строительные работы, не завершила. А на звонки айыл окмоту в компании не отвечают», — возмутилась парламентарий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/295973/
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