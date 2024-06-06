23:44
USD 87.30
EUR 94.96
RUB 0.98
Власть

Дети в Кара-Кульдже учатся в аварийной школе, хотя там есть новая — депутат

На заседании Жогорку Кенеша депутат Эмиль Токтошев рассказал, что в 2020-м арабские инвесторы построили школу в Ой-Талском айыл окмоту Кара-Кульджинского района, но дети в ней не учатся, потому что нет мебели.

Он отметил, что ребятам приходится заниматься в аварийном учебном заведении.

«На мебель Министерство финансов два года подряд выделяло деньги. Но областное управление капитального строительства не закупает ее, ссылаясь на то, что нет проекта школы и она нигде не учтена», — добавил Эмиль Токтошев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/295966/
просмотров: 1179
Версия для печати
Материалы по теме
Последний звонок. ГУОБДД напоминает выпускникам о безопасности на дорогах
Электронная запись в школы. По Кыргызстану зачислено более 63 тысяч детей
Переводной экзамен по госязыку перенесли на следующий учебный год
PISA-2025. Пилотное тестирование перенесли на осень
Место директора бишкекской гимназии № 64 вновь вакантно
Садыр Жапаров принял участие в открытии новой школы в городе Ош
Скучные и старые. Депутат Камила Талиева о состоянии школьных учебников
Пилотным школам и детсадам Кыргызстана вручили современное оборудование
В Бишкеке в частной школе произошел пожар. Эвакуировали 600 человек
В городе Ош сносят незаконные постройки на территории школы № 47
Популярные новости
Акылбек Жапаров: К&nbsp;2028 году население столкнется с&nbsp;нехваткой продовольствия Акылбек Жапаров: К 2028 году население столкнется с нехваткой продовольствия
Президент внес в&nbsp;Жогорку Кенеш кандидатуру нового генерального прокурора Президент внес в Жогорку Кенеш кандидатуру нового генерального прокурора
Железная дорога Китай&nbsp;&mdash; Кыргызстан&nbsp;&mdash; Узбекистан. Президент выступил с&nbsp;обращением Железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Президент выступил с обращением
Кыргызстан смог сократить число внешних трудовых мигрантов&nbsp;&mdash; Эдиль Байсалов Кыргызстан смог сократить число внешних трудовых мигрантов — Эдиль Байсалов
Бизнес
Есть первая лицензия на&nbsp;паралимпийские игры! Есть первая лицензия на паралимпийские игры!
Акция от&nbsp;MEGA: БЕСПЛАТНОЕ обслуживание ПККМ до&nbsp;31&nbsp;августа! Акция от MEGA: БЕСПЛАТНОЕ обслуживание ПККМ до 31 августа!
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo;: Обновление процессинговой системы успешно завершено ЗАО «МПЦ»: Обновление процессинговой системы успешно завершено
Оплачивайте покупки по&nbsp;QR-кодам без комиссии вместе с&nbsp;BakAi Оплачивайте покупки по QR-кодам без комиссии вместе с BakAi
8 июня, суббота
23:22
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео чит...
22:44
Есть первая лицензия на паралимпийские игры!
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 9 июня: без осадков
20:39
Уменьшилось число россиян, подающих на шенгенскую визу — Еврокомиссия
20:02
В Бишкеке ставят на учет бродяг и попрошаек