Это мелочь. Айгуль Айдарова об исключении ее из фракции «Бутун Кыргызстан»

Депутат Жогорку Кенеша Айгуль Айдарова на странице в Facebook прокомментировала свое исключение из парламентской фракции «Бутун Кыргызстан».

Парламентарий сообщила — это для нее ничего не значит, а обвинения, что она не участвует в заседаниях фракции, необоснованы.

«Во-первых, с того дня, как я получила мандат депутата, заседание фракции проводилось всего четыре раза. Я участвовала во всех. Это подтвердил и мой коллега Алишер Эрбаев. Но это не главное. Будучи лидером фракции, Адахан Мадумаров ни разу не поднимал вопроса о моем исключении, и тому есть несколько причин. А теперь все делается руками Масалиева. Если мы сейчас начнем разбираться, какие есть нарушения в партии, которая символизирует правду и справедливость, то начинать разговор нужно с самого начала. Придет время, когда откроются истинные личины тех, кто считает себя «честным». Я не нравлюсь другим, потому что открыто говорю правду», — сказала Айгуль Айдарова.

Она подчеркнула, что продолжит работать депутатом парламента и без фракции. «Впереди у нас много больших планов, которые необходимо реализовать. У меня все хорошо. Не нужно ломать голову из-за такой мелочи», — заключила нардеп.

Напомним, на пленарном заседании Жогорку Кенеша депутат Исхак Масалиев сообщил, что Айгуль Айдарову исключили из парламентской фракции «Бутун Кыргызстан» за систематические нарушения трудовой дисциплины. Она не участвует в жизни фракции, ее заседаниях, не уведомляет руководство о причинах отсутствия.