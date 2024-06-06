Найти финансы для борьбы с сорняками в Суусамырской долине требует депутат

На заседании Жогорку Кенеша депутат Шаирбек Ташиев потребовал, чтобы Минприроды и Минсельхоз нашли средства для борьбы с колючим сорняком в Суусамыре.

По его словам, есть три способа борьбы с вредителем: химический, биологический и механический.

«Химический способ может навредить другим растениям и животным. Биологический достаточно сложен, и после него будет трудно выращивать другие растения. Наиболее подходящий способ — механический, собирать сорняк и сжигать. Но он достаточно затратный, поэтому министерства должны искать финансовую поддержку, чтобы сохранить пастбища Суусамыра», — сказал нардеп.