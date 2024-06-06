11:48
USD 87.32
EUR 94.96
RUB 0.98
Власть

Об ухудшении состояния президента США Джо Байдена пишут американские СМИ

Состояние президента США Джо Байдена ухудшается, иногда он не может вести встречи и забывает детали собственной политики. Об этом говорится в публикации The Wall Street Journal, которая ссылается на более чем 45 источников, близких к главе Белого дома.

Как пишет издание, когда в январе Джо Байден встречался с лидерами Конгресса, чтобы обсудить соглашение о финансировании Украины, он, по словам источников, периодически говорил так тихо, что участники совещания его едва слышали. Лидер Соединенных Штатов зачитывал с листа «очевидные выводы», делал длительные паузы и иногда надолго закрывал глаза — так, что присутствующие задавались вопросом, не уснул ли он, говорится в статье.

В феврале во время личной беседы со спикером палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном Джо Байден, вероятно, забыл детали собственной политики, рассказали шесть знакомых с ситуацией источников.

Газета отмечает, что на протяжении большей части карьеры американский президент «пользовался репутацией искусного переговорщика» и эксперта в области юриспруденции, однако за последний год эта репутация ослабла. При этом среди более чем 45 политиков, опрошенных изданием, чаще всего Джо Байдена критиковали республиканцы.

Официальный представитель Белого дома Эндрю Бейтс назвал обвинения в адрес главы США «ложными и политически мотивированными», заметив, что у него острый ум и ясное сознание.
Ссылка: https://24.kg/vlast/295936/
просмотров: 956
Версия для печати
Материалы по теме
Джо Байден с небольшим перевесом опережает Дональда Трампа по результатам опроса
Украина может потерять другие города вслед за Авдеевкой, считает Джо Байден
Неизвестный врезался в машину из кортежа президента США Джо Байдена
Палата представителей США инициирует расследование для импичмента Джо Байдену
Кыргызстан выступает за расширенное присутствие американского бизнеса в стране
Садыр Жапаров примет участие в мероприятиях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Саммит с участием глав стран Центральной Азии планирует провести президент США
Украина получит новый пакет военной помощи от США в размере $500 миллионов
США предоставят Украине военную помощь на $200 миллионов
Президент США Джо Байден едва не уснул во время климатического саммита в Глазго
Популярные новости
Акылбек Жапаров: К&nbsp;2028 году население столкнется с&nbsp;нехваткой продовольствия Акылбек Жапаров: К 2028 году население столкнется с нехваткой продовольствия
Президент внес в&nbsp;Жогорку Кенеш кандидатуру нового генерального прокурора Президент внес в Жогорку Кенеш кандидатуру нового генерального прокурора
Кыргызстан смог сократить число внешних трудовых мигрантов&nbsp;&mdash; Эдиль Байсалов Кыргызстан смог сократить число внешних трудовых мигрантов — Эдиль Байсалов
Он&nbsp;любит свою родину. Глава ГКНБ прокомментировал отставку Курманкула Зулушева Он любит свою родину. Глава ГКНБ прокомментировал отставку Курманкула Зулушева
Бизнес
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo;: Обновление процессинговой системы успешно завершено ЗАО «МПЦ»: Обновление процессинговой системы успешно завершено
Оплачивайте покупки по&nbsp;QR-кодам без комиссии вместе с&nbsp;BakAi Оплачивайте покупки по QR-кодам без комиссии вместе с BakAi
Более&nbsp;2,1 миллиарда сомов выплатила в&nbsp;бюджет группа компаний &laquo;Газпром&raquo; в&nbsp;КР Более 2,1 миллиарда сомов выплатила в бюджет группа компаний «Газпром» в КР
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; еще ближе к&nbsp;народу! «Элдик Банк» — еще ближе к народу!
6 июня, четверг
11:46
ЗАО «МПЦ»: Обновление процессинговой системы успешно завершено ЗАО «МПЦ»: Обновление процессинговой системы успешно за...
11:45
Юрточный глэмпинг «Ала-Куш» открылся в долине Чон-Кемин
11:22
Капитан сборной Кыргызстана по футболу: Наш настрой только один — победить
11:09
Матч Кыргызстан — Малайзия. Более 2 тысяч милиционеров обеспечат безопасность
11:01
Найти финансы для борьбы с сорняками в Суусамырской долине требует депутат