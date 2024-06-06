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Власть

Кыргызстан готов тесно сотрудничать с Россией по всем направлениям — кабмин

Кыргызская Республика готова тесно сотрудничать с Российской Федерацией по всем направлениям, сообщил первый заместитель главы кабмина Адылбек Касымалиев.

В рамках участия в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) он принял участие в бизнес-диалоге «Кыргызстан — Россия».

«Адылбек Касымалиев подчеркнул готовность кабинета министров КР тесно и активно сотрудничать с РФ по всем направлениям, совместно реализовывать трендовые инициативы, устойчивые и инновационные проекты во благо развития двух государств», — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, вице-премьер пригласил российские деловые круги принять активное участие в предстоящей 11-й кыргызско-российской межрегиональной конференции, которая состоится в ближайшее время в Красноярске.

Чиновник также проинформировал участников бизнес-диалога о положительной динамике развития торгово-экономического партнерства между Бишкеком и Москвой, приведя в пример показатели двусторонней торговли за последние два года, в среднем составляющие $3 миллиарда.

«Безусловно, эти показатели являются результатом торгово-экономического сотрудничества Кыргызстана и России, в том числе по линии межрегионального взаимодействия. Положительная динамика наблюдается и в части прямых российских инвестиций в экономику КР благодаря нашим совместным усилиям», — заметил Адылбек Касымалиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/295932/
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