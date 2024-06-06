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Власть

Путин связал удары по России при участии Запада с прямой войной

Удары по территории России при участии стран Запада означают их «прямое участие в войне» против Москвы, и она оставляет за собой право «действовать аналогичным образом».

Как пишет «РБК», об этом российский президент Владимир Путин заявил на встрече с иностранными журналистами. По его словам, РФ может поставить свое дальнобойное оружие в регионы, откуда будут наноситься чувствительные удары по государствам, поставляющим оружие Украине.

«Что касается высокоточного оружия дальнего радиуса действия, здесь нужно на две части разделить: первое — это обычное оружие, РСЗО, они применяются давно. И, действительно, украинские военнослужащие могут это делать самостоятельно», — указал глава России.

Однако украинские военные не могут применять самостоятельно ракеты Storm Shadow и ATACMS, отметил он. Украинские военнослужащие принимают участие в выборе цели, «но они не решают, наносить удар по этой цели или нет, потому что формируется полетное задание. И практически вводится оно теми, кто поставляет оружие», считает Владимир Путин.

«Если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении РФ?» — задался он вопросом.

По словам лидера России, украинские удары по их территории с участием государств Запада «уже дошли до высшей степени конфронтации».

«В конечном итоге, если мы видим, что эти страны втягиваются в войну против нас, а это и есть их прямое участие в войне против Российской Федерации, то мы оставляем за собой право действовать аналогичным образом», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/295921/
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