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Власть

Депутат предлагает создать в Кыргызстане следственный комитет

На заседании Жогорку Кенеша депутат Акбокон Таштанбеков спросил мнение нового генерального прокурора Максата Асаналиева о том, чтобы создать в Кыргызстане следственный комитет.

Глава Генпрокуратуры ответил, что в Казахстане был создан следственный комитет, но позднее его ликвидировали, потому что возникла масса проблем.

«Сейчас такой комитет работает в Российской Федерации. Но бытует мнение, что Следственный комитет превратился в монстра. Поэтому нужно вопрос изучить очень тщательно, и только после этого я смогу сказать свое мнение», — заметил Максат Асаналиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/295890/
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