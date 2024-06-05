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Власть

Депутат Айгуль Айдарова исключена из парламентской фракции «Бутун Кыргызстан»

Депутата Жогорку Кенеша Айгуль Айдарову исключили из парламентской фракции «Бутун Кыргызстан». Об этом 24.kg сообщил ее лидер нардеп Исхак Масалиев.

По его словам, депутат исключена за систематические нарушения трудовой дисциплины. Она не участвует в жизни фракции, в ее заседаниях, не уведомляет руководство о причинах отсутствия.

«Если ей нужна свобода, мы выпустили депутата. Мы будем просить, чтобы ее не ассоциировали с фракцией «Бутун Кыргызстан». Потому что избиратели, которые за нас отдали голоса, огорчены поведением нардепа. Ну и есть внутренние проблемы, которые мы не можем сообщить прессе», — сказал Исхак Масалиев.

Он пояснил, что у нее остаются полномочия депутата.
Ссылка: https://24.kg/vlast/295881/
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