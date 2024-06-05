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Власть

В органах прокуратуры не хватает следователей — Максат Асаналиев

Депутат Суйунбек Омурзаков на заседании Жогорку Кенеша обратился к новому генеральному прокурору Максату Асаналиеву.

Он отметил, что к народным избранникам поступает много обращений от граждан, которые жалуются на нарушение их прав со стороны госорганов.

«Они говорят, что их дела не рассматриваются в законном порядке. Жалуются на работу следственных органов. У нас сегодня не хватает следователей. Надо увеличить их число. У одного следователя по 50-60 уголовных дел. При таком потоке они не могут качественно проводить расследование», — сказал нардеп.

Также депутат Ырысбек Атажанов поинтересовался, как Максат Асаналиев относится к тому, что органы прокуратуры лишили функций следствия.

«Когда принимали новые кодексы, функции следствия были полностью переданы органам прокуратуры, но из-за последних изменений и дополнений только у Военной прокуратуры имеются следственные функции. Но, по-моему, было бы хорошо, если бы следственные функции были у органов прокуратуры. Потому что, чтобы проводить надзор за следственными органами, прокурор должен пройти следственную школу», — ответил Максат Асаналиев.

Ырысбек Атажанов предложил вернуть прокуратуре полномочия расследовать особо тяжкие преступления: убийства, изнасилования, педофилию.

По словам генпрокурора Максата Асаналиева, сейчас есть нехватка следователей в системе.

«Даже если функции следствия передадут органам прокуратуры, сотрудников не хватает. Если раньше следствие проводили 8-9 органов, то сейчас эти функции есть только у ГКНБ, МВД и СИН», — добавил Максат Асаналиев.

Напомним, депутаты одобрили кандидатуру Максата Асаналиева на должность генерального прокурора.
Ссылка: https://24.kg/vlast/295878/
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