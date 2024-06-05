Максат Асаналиев стал семнадцатым генпрокурором за всю историю Кыргызстана. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Медер Алиев.

«Каких только генеральных прокуроров у нас не было. Был базарком после революции 2010 года, который развивал свой бизнес, используя служебное положение, и ни дня не работал в системе прокуратуры. Другой генпрокурор делал бизнес на задержанных», — сказал нардеп.

Он добавил, что перед новым генпрокурором стоит большая ответственность. Необходимо вернуть доверие граждан.

«Я понимаю, какая это тяжелая работа. Прокуратуру учредил Петр I в 1722 году, тогда он сказал напутственные слова: уничтожить, ослабить зло, проистекающее из беззакония, неправосудности и беспорядка. Я желаю вам удачи», — подчеркнул Медер Алиев.

Напомним, депутаты одобрили кандидатуру Максата Асаналиева на должность генерального прокурора.