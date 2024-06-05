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Власть

Депутат интересуется, чем занимался новый генпрокурор КР во время революций

Депутат Исхак Масалиев на заседании Жогорку Кенеша поинтересовался у нового генерального прокурора Максата Асаналиева, имеет ли он отношение к задержанию депутата в 2010 году.

«В Кыргызстане были революции в 2005-м, в 2010-м, а также события 2021 года. Тогда вы оставались на одной и той же должности — должности следователя по особо важным делам. В чем секрет? Например, в мае 2010 года депутата Масалиева взяли под стражу. Генпрокуратура дала согласие. Вы причастны к этому делу как следователь?» — спросил Исхак Масалиев.

Максат Асаналиев ответил, что в 2010 году он работал следователем ГКНБ.

«В том деле, о котором вы говорите, я не участвовал. Была межведомственная следственная группа ГКНБ и Генпрокуратуры. Я в ее составе расследовал массовые беспорядки, имевшие место 7 апреля», — сказал он.

Депутат Исхак Масалиев продолжил и спросил, законно ли создали временное правительство в 2010 году?

«Мне сейчас сложно давать оценку этому, так как его создали тогда декретом. Я не ознакамливался ни с одним декретом», — отметил Максат Асаналиев.

Нардеп напомнил, что в последние годы в республике происходят политические гонения.

«За каждое сказанное и не сказанное слово привлекают граждан к ответственности. В Facebook что-нибудь напишут и привлекают к ответственности. Это нужно останавливать», — добавил Исхак Масалиев. Он попросил взять на контроль этот вопрос.
Ссылка: https://24.kg/vlast/295867/
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