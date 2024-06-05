Максат Асаналиев рассказал о планах, которые реализует на посту генпрокурора

В парламенте депутаты рассматривают кандидатуру Максата Асаналиева на пост генерального прокурора Кыргызстана.

Депутат Русланбек Жакышов поинтересовался, каких изменений стоить ждать в системе прокуратуры.

Максат Асаналиев ответил, что есть много проблем.

«Я, как сотрудник прокуратуры, знаком с этими проблемами. В первую очередь это обращения граждан. Подавляющее большинство жалуются на качество следствия, не согласны с решением судов и прокуратуры. Это говорит о том, что нужно проводить качественную работу с обращениями граждан. У сотрудников системы прокуратуры должна быть компетенция. Рассматривать заявления граждан в рамках закона и проводить разъяснительные работы», — отметил он.

Кандидат добавил, что в системе прокуратуры есть некоторые сотрудники, замешанные в коррупции.

«От таких надо избавляться. Проводить чистку в системе. На это потребуется время», — сказал Максат Асаналиев.

Нардеп также спросил, что в 2023 году в Наццентр по предупреждению пыток поступило 119 заявлений с жалобами на пытки.

«Какую работу вы будете проводить как генпрокурор в этом направлении?» — обратился к Асаналиеву депутат.

Максат Асаналиев ответил, что введены изменения в кодексы и при соблюдении этих норм статистика количества фактов пыток станет меньше.