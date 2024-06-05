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Власть

Президент внес в Жогорку Кенеш кандидатуру нового генерального прокурора

Кандидатура Максата Асаналиева для назначения на должность генерального прокурора Кыргызстана внесена президентом Садыром Жапаровым на утверждение Жогорку Кенеша. Об этом 24.kg сообщил его пресс-секретарь Аскат Алагозов.

Напомним, ранее в социальных сетях появилась фотография письма, которое глава государства направил торага Жогорку Кенеша. В нем впервые и озвучено имя нового генпрокурора.

«Сейчас компетентные сотрудники проводят служебное расследование по факту утечки внутреннего документа в социальные сети», — прокомментировал Аскат Алагозов.

Максату Асаналиеву 46 лет. Он — уроженец села Ак-Терек Тонского района Иссык-Кульской области.

В мае 2022 года его в порядке ротации назначили прокурором Ошской области. До этого Максат Асаналиев был старшим следователем по особо важным делам следственного управления Генеральной прокуратуры, прокурором Первомайского района Бишкека. В сентябре 2022-го его наградили медалью «Данк».

администрации президента КР
Фото администрации президента КР. Максат Асаналиев и президент Садыр Жапаров во время вручения медали «Данк»
Напомним, Генеральный прокурор Кыргызстана Курманкул Зулушев написал президенту о добровольном сложении полномочий. На эту должность он назначен 21 октября 2020 года. Профильный парламентский комитет вчера одобрил его отставку.

Ранее президент Садыр Жапаров объявил выговоры генеральному прокурору Курманкулу Зулушеву и министру природных ресурсов, экологии и технического надзора Мелису Тургунбаеву.

09.38 — в информацию добавлена биография Максата Асаналиева и его фото с президентом КР.
Ссылка: https://24.kg/vlast/295815/
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