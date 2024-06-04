Власти Бишкека передали столичному ГУВД десять автобусов

Бишкекский городской кенеш одобрил передачу ГУВД столицы десяти пассажирских автобусов. Решение принято на внеочередной сессии.

Речь идет о передаче автобусов YUTONG, модель ZK6108HGH, 2019 года выпуска остаточной стоимостью 3 миллиона 106 тысяч 809,2 сома за единицу (на общую сумму 31 миллион 68 тысяч 92 сома).

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Основанием для передачи пассажирских автобусов стало обращение ГУВД Бишкека от 9 ноября 2023-го в адрес мэрии для укрепления материально-технической базы их ведомства, ОВД, полка Патрульно-постовой службы милиции и его управления в целях поддержания общественной безопасности и порядка, а также оперативной перевозки личного состава на мероприятия.