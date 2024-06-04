11:46
USD 87.32
EUR 94.96
RUB 0.98
Власть

Президент предлагает наказывать за воспрепятствование работе бизнеса

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров инициировал проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере защиты прав предпринимателей и инвесторов». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Концепция проекта закона направлена на усиление защиты предпринимателей и инвесторов, осуществляющих экономическую деятельность в Кыргызстане. Законопроектом предлагается внести соответствующие изменения в Уголовный кодекс, Кодекс о правонарушениях и Уголовно-процессуальный кодекс.

Уголовный кодекс предлагается дополнить новой статьей 338 (1), предусматривающей ответственность за воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.

Кроме того, в связи с усилением ответственности за воспрепятствование законной предпринимательской деятельности предлагается размер штрафа, предусмотренного статьей 436 Кодекса Кыргызстана о правонарушениях, увеличить со 10 до 15 тысяч сомов.

Вместе с тем для защиты предпринимателей от необоснованного применения меры пресечения в виде заключения под стражу законопроектом предлагается применять в отношении предпринимателей альтернативные меры пресечения (электронное наблюдение, залог, домашний арест), предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом.
Ссылка: https://24.kg/vlast/295722/
просмотров: 1746
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане собираются создать реестр добросовестных предпринимателей
В Бишкеке бизнесу расскажут о новшествах в налоговой системе
Семь проектов из Баткена получили сертификаты «Одно село — один продукт»
Кабмин решил разработать реестр фактов, плохо влияющих на бизнес
Цифра дня. 12,3 тысячи человек обратились в Центр обслуживания предпринимателей
Цифра дня. 4,3 миллиарда сомов финансовой помощи получил бизнес
Компания Nestle изучает возможность работы в Кыргызстане
Беспроцентные кредиты для бизнеса могут увеличить до 5 миллионов сомов
В городе Ош заработал Центр обслуживания предпринимателей
В Кыргызстане представили программу развития бизнеса до 2026 года
Популярные новости
Акылбек Жапаров: К&nbsp;2028 году население столкнется с&nbsp;нехваткой продовольствия Акылбек Жапаров: К 2028 году население столкнется с нехваткой продовольствия
Президент внес в&nbsp;Жогорку Кенеш кандидатуру нового генерального прокурора Президент внес в Жогорку Кенеш кандидатуру нового генерального прокурора
Кыргызстан смог сократить число внешних трудовых мигрантов&nbsp;&mdash; Эдиль Байсалов Кыргызстан смог сократить число внешних трудовых мигрантов — Эдиль Байсалов
Он&nbsp;любит свою родину. Глава ГКНБ прокомментировал отставку Курманкула Зулушева Он любит свою родину. Глава ГКНБ прокомментировал отставку Курманкула Зулушева
Бизнес
Оплачивайте покупки по&nbsp;QR-кодам без комиссии вместе с&nbsp;BakAi Оплачивайте покупки по QR-кодам без комиссии вместе с BakAi
Более&nbsp;2,1 миллиарда сомов выплатила в&nbsp;бюджет группа компаний &laquo;Газпром&raquo; в&nbsp;КР Более 2,1 миллиарда сомов выплатила в бюджет группа компаний «Газпром» в КР
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; еще ближе к&nbsp;народу! «Элдик Банк» — еще ближе к народу!
Уникальное предложение для налогоплательщиков от&nbsp;MegaPay: ЭСФ в&nbsp;твоем смартфоне Уникальное предложение для налогоплательщиков от MegaPay: ЭСФ в твоем смартфоне
6 июня, четверг
11:45
Юрточный глэмпинг «Ала-Куш» открылся в долине Чон-Кемин Юрточный глэмпинг «Ала-Куш» открылся в долине Чон-Кемин...
11:22
Капитан сборной Кыргызстана по футболу: Наш настрой только один — победить
11:09
Матч Кыргызстан — Малайзия. Более 2 тысяч милиционеров обеспечат безопасность
11:01
Найти финансы для борьбы с сорняками в Суусамырской долине требует депутат
11:01
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 6 июня