Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов в рамках рабочей поездки в Женеву (Швейцарская Конфедерация) на полях 112-й сессии Международной конференции труда встретился с генеральным директором Международной организации труда (МОТ) Жильбером Унгбо. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Эдиль Байсалов проинформировал руководство МОТ о значительном социально-экономическом прогрессе, достигнутом в Кыргызстане в постковидный период, особо отметив повышение темпов роста экономики, увеличение спроса на рабочую силу и рост заработной платы.

«Кыргызская Республика сегодня смогла сократить почти на 300 тысяч человек число своих внешних трудовых мигрантов. Мало того, что мы сегодня создали для них рабочие места внутри страны, КР сегодня становится привлекательной дестинацией для международных трудовых мигрантов», — заявил он.

Эдиль Байсалов также заметил, что кабинет министров уделяет особое внимание защите прав иммигрантов и обеспечению должных условий труда, в частности, на фоне того, что республика становится все более популярным направлением для трудовой миграции из Южной Азии.

Генеральный директор МОТ приветствовал готовность правительства КР к открытому диалогу и заверил в своей приверженности к дальнейшему сотрудничеству с кыргызской стороной в области повышения стандартов условий труда в стране, в том числе с учетом социально-экономических и гендерных аспектов.

Кроме того, в рамках встречи состоялась церемония депонирования Жильберу Унгбо ратификационной грамоты о присоединении Кыргызстана к Конвенции 190 «Об искоренении насилия и домогательств в сфере труда».

Отметим, что КР стала первым государством Центральной Азии, присоединившимся к указанной конвенции. Это событие стало не только очередным доказательством приверженности страны всесторонней защите прав человека, но и краеугольным камнем для дальнейшего расширения инициативы на государства региона.