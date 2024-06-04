11:45
USD 87.32
EUR 94.96
RUB 0.98
Власть

Кыргызстан смог сократить число внешних трудовых мигрантов — Эдиль Байсалов

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов в рамках рабочей поездки в Женеву (Швейцарская Конфедерация) на полях 112-й сессии Международной конференции труда встретился с генеральным директором Международной организации труда (МОТ) Жильбером Унгбо. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Эдиль Байсалов проинформировал руководство МОТ о значительном социально-экономическом прогрессе, достигнутом в Кыргызстане в постковидный период, особо отметив повышение темпов роста экономики, увеличение спроса на рабочую силу и рост заработной платы.

«Кыргызская Республика сегодня смогла сократить почти на 300 тысяч человек число своих внешних трудовых мигрантов. Мало того, что мы сегодня создали для них рабочие места внутри страны, КР сегодня становится привлекательной дестинацией для международных трудовых мигрантов», — заявил он.

Эдиль Байсалов также заметил, что кабинет министров уделяет особое внимание защите прав иммигрантов и обеспечению должных условий труда, в частности, на фоне того, что республика становится все более популярным направлением для трудовой миграции из Южной Азии.

Генеральный директор МОТ приветствовал готовность правительства КР к открытому диалогу и заверил в своей приверженности к дальнейшему сотрудничеству с кыргызской стороной в области повышения стандартов условий труда в стране, в том числе с учетом социально-экономических и гендерных аспектов.

Кроме того, в рамках встречи состоялась церемония депонирования Жильберу Унгбо ратификационной грамоты о присоединении Кыргызстана к Конвенции 190 «Об искоренении насилия и домогательств в сфере труда».

Отметим, что КР стала первым государством Центральной Азии, присоединившимся к указанной конвенции. Это событие стало не только очередным доказательством приверженности страны всесторонней защите прав человека, но и краеугольным камнем для дальнейшего расширения инициативы на государства региона.
Ссылка: https://24.kg/vlast/295717/
просмотров: 4373
Версия для печати
Материалы по теме
Глава МИД Пакистана в Бишкеке навестил пострадавшего в драке соотечественника
Эдиль Байсалов принял нового представителя ЮНИСЕФ в Кыргызстане
Видео со слитками золота. ГКНБ назвал его провокацией, высказались и чиновники
Никаких преследований и ограничений в деятельности НКО не будет — Эдиль Байсалов
Эдиль Байсалов призвал международное сообщество к прекращению войны в Газе
Эдиль Байсалов обсудил с Федерацией профсоюзов новый Трудовой кодекс
Эдиль Байсалов обещает, что до июня всех учителей страны обеспечат ноутбуками
Эдиль Байсалов призвал чиновников сократить бумажные отчеты и усилить практику
Садыр Жапаров будет выдвигаться на второй срок. Байсалов о выборах президента
В тюрьму для воспитания. Эдиль Байсалов о деле 11 арестованных журналистов
Популярные новости
Акылбек Жапаров: К&nbsp;2028 году население столкнется с&nbsp;нехваткой продовольствия Акылбек Жапаров: К 2028 году население столкнется с нехваткой продовольствия
Президент внес в&nbsp;Жогорку Кенеш кандидатуру нового генерального прокурора Президент внес в Жогорку Кенеш кандидатуру нового генерального прокурора
Он&nbsp;любит свою родину. Глава ГКНБ прокомментировал отставку Курманкула Зулушева Он любит свою родину. Глава ГКНБ прокомментировал отставку Курманкула Зулушева
Акылбек Жапаров с&nbsp;рабочим визитом прибыл в&nbsp;Минск. Как его встречали Акылбек Жапаров с рабочим визитом прибыл в Минск. Как его встречали
Бизнес
Оплачивайте покупки по&nbsp;QR-кодам без комиссии вместе с&nbsp;BakAi Оплачивайте покупки по QR-кодам без комиссии вместе с BakAi
Более&nbsp;2,1 миллиарда сомов выплатила в&nbsp;бюджет группа компаний &laquo;Газпром&raquo; в&nbsp;КР Более 2,1 миллиарда сомов выплатила в бюджет группа компаний «Газпром» в КР
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; еще ближе к&nbsp;народу! «Элдик Банк» — еще ближе к народу!
Уникальное предложение для налогоплательщиков от&nbsp;MegaPay: ЭСФ в&nbsp;твоем смартфоне Уникальное предложение для налогоплательщиков от MegaPay: ЭСФ в твоем смартфоне
6 июня, четверг
11:45
Юрточный глэмпинг «Ала-Куш» открылся в долине Чон-Кемин Юрточный глэмпинг «Ала-Куш» открылся в долине Чон-Кемин...
11:22
Капитан сборной Кыргызстана по футболу: Наш настрой только один — победить
11:09
Матч Кыргызстан — Малайзия. Более 2 тысяч милиционеров обеспечат безопасность
11:01
Найти финансы для борьбы с сорняками в Суусамырской долине требует депутат
11:01
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 6 июня