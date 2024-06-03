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Власть

Он любит свою родину. Глава ГКНБ прокомментировал отставку Курманкула Зулушева

Камчыбек Ташиев на своей странице в Facebook отреагировал на отставку Курманкула Зулушева. Последний написал сегодня заявление об уходе с поста генерального прокурора.

По мнению главы ГКНБ, Курманкул Зулушев любит свою родину и строго соблюдает закон.

Он еще многое сделает для страны. Однако сорока все стрекочет, не замечая, что ее голос никто уже не слышит. Делает сорока так, чтобы хоть кто-то обратил внимание. Эта сорока стала предателем, продавшим свою родину.

Камчыбек Ташиев

Предполагается, что данный комментарий был реакцией на заявление лидера партии «Бутун Кыргызстан» Адахана Мадумарова. Сегодня днем он подверг резкой критике работу Курманкула Зулушева на посту генерального прокурора. Адахан Мадумаров заявил, что за 2,5 года глава ГП КР привел систему в «кошмарное состояние». «Я воспринимаю отставку Курманкула Зулушева как проклятие со стороны невинно обвиняемых», — сказал он.

Курманкул Зулушев пока не прокомментировал свою отставку. Напомним, он возглавил Генпрокуратуру 21 октября 2020-го.
Ссылка: https://24.kg/vlast/295712/
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