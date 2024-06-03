Президент принял государственного секретаря Японии Кието Цудзи

Садыр Жапаров принял государственного секретаря, старшего вице-министра иностранных дел Японии Кието Цудзи. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Обсуждены вопросы укрепления политического диалога, межпарламентских связей, а также развития торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений.

Фото пресс-службы президента

Глава государства отметил, что с теплотой вспоминает свой визит в Японию, и подчеркнул, что результаты проведенных встреч с императором Нарухито и премьер-министром Фумио Кишидой заложили прочную основу для дальнейшего углубления партнерских отношений между странами.

Отмечая важность проведения первого саммита глав государств «Центральная Азия + Япония», Садыр Жапаров констатировал историческое значение этой встречи, которая должна сыграть ключевую роль в дальнейшем углублении регионального сотрудничества в рамках диалога и в поиске новых, практически реализуемых форм взаимодействия.

Президент особо отметил, что для Кыргызстана крайне важным является долгосрочное сотрудничество с Японией по широкому спектру направлений двустороннего взаимодействия, и добавил, что сторонам предстоит много работы для реализации намеченных целей и задач.

Кието Цудзи в свою очередь поблагодарил за оказанный прием и отметил, что проведение диалога «Центральная Азия + Япония» должно стать историческим моментом в развитии многостороннего взаимодействия стран региона.

Старший вице-министр иностранных дел, высоко оценив взаимодействие двух стран в подготовке к саммиту, выразил готовность всецело направить усилия для успешного проведения мероприятия.

Фото пресс-службы президента

Он сообщил, что японская сторона намерена выдвинуть новые инициативы сотрудничества, которые позволят обеспечить устойчивое развитие региона и решить глобальные вопросы.

Кието Цудзи подчеркнул, что Япония в рамках углубления сотрудничества с Кыргызстаном готова рассмотреть реализацию совместных проектов, направленных на развитие туризма, человеческих ресурсов и поддержку малого и среднего бизнеса.

В ходе встречи стороны также обсудили успешный совместный проект «Одно село — один продукт».