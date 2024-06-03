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Власть
Сюжет: Территориальная реформа

Законопроект об административно-территориальной реформе поступил в Жогорку Кенеш

Законопроект о проведении административно-территориальной реформы поступил в Жогорку Кенеш. Его в первом чтении рассмотрели и одобрили депутаты паламентского комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию.

На рассмотрение депутатов представили проекты законов «Об административно-территориальных единицах на уровне айыльных аймаков и городов Кыргызской Республики», «О внесении изменений в Закон «Об административно-территориальном устройстве Кыргызской Республики», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в рамках административно-территориальной реформы».

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Как отмечается в представлении кабмина, административно-территориальная реформа (АТР) направлена на улучшение социально-экономической ситуации в айыльных аймаках и городах на основе рационального использования социально-экономического и природно-ресурсного потенциала регионов, повышения эффективности работы органов местного самоуправления, реализации структурных изменений в управлении и повышения качества услуг, предоставляемых населению.

«Настоящее административно-территориальное устройство основано на четырехуровневой системе управления: республика, область, район и айыльные аймаки, города и состоит из 7 областей, 40 районов, 32 городов, в том числе 2 городов республиканского значения и 452 айыльных аймаков», — говорится в документе.

Айыльные аймаки страны неоднородны и по количеству населения, и по количеству айылов. Так, из 452 айыльных аймаков 62 состоят только из одного села, население которых составляет от 148 человек до 10 тысяч 870 человек. И в то же время есть айыльные аймаки, в состав которых входят 10 и более сел.

Такая ситуация требует организации современной системы управления и повышения социально экономических возможностей городов и айыльных аймаков.

Поэтому принято решение провести АТР в пилотном режиме, на основании которого приняты указы президента «Об административно-территориальной реформе на уровне айыльных аймаков Тюпского района Иссык-Кульской области в пилотном режиме» от 28 декабря 2022 года № 414 и «Об административно-территориальной реформе на уровне айыльных аймаков Нарынской области в пилотном режиме» от 3 апреля 2023 года № 85, которые стали первым шагом АТР.

Пилотные проекты признаны успешными, и президентом поставлена задача провести АТР на уровне айыльных аймаков и городов во всех регионах страны на основе полученного опыта.

Принят указ президента «О проведении административно-территориальной реформы в пилотном режиме на уровне айыльных аймаков и городов Кыргызской Республики» от 29 декабря 2023 года № 370 и проведены административно-территориальные реформы в пилотном режиме на уровне айыльных аймаков и городов Кыргызской Республики.

Проектом закона предусмотрено законодательное закрепление итогов АТР в пилотном режиме и образование укрупненных административно-территориальных единиц и утверждение их административных границ.

«Вместе с тем проектом предлагается административно-территориальные единицы Баткенского, Лейлекского районов, городов Баткена, Кызыл-Кии и Сулюкты оставить в существующих границах без изменения до завершения работ по делимитации и демаркации государственной границы», — говорится в представлении.

В целом предлагается утвердить административные границы 235 объединенных айыльных аймаков и 33 городов республиканского, областного и районного значения согласно их схематической карте и описанию границ.

Напомним, в результате административно-территориальной реформы, в частности, площадь Бишкека увеличилась до 38,6 тысячи гектаров с 12,9 тысячи.

Справка 24.kg

В состав города вошли:

  • айыльные аймаки Орок и Новопавловка Сокулукского района;
  • айыльные аймаки Кок-Жар, Аламедин, Нижняя Ала-Арча, Лебединовка, Маевка, Пригородный Аламединского района;
  • село Орто-Сай Таш-Дебенского айыльного аймака Аламединского района;
  • жилой массив «Анар-Бак» и контуры № 544, 545, 552 Кара-Жыгачского айыльного аймака Аламединского района;
  • жилой массив «Алтын-Казык» Ак-Дебенского айыльного аймака Аламединского района;
  • контур № 177 села Ак-Жол Ат-Башинского айыльного аймака Сокулукского района;
  • село Мыкан и жилые массивы «Ак-Жар», «Нуркожо-Ата», «Адилет» Ленинского айыльного аймака Аламединского района.
Ссылка: https://24.kg/vlast/295659/
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