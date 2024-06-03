В Кыргызстане нет тестов на определение синтетических наркотиков. Об этом на заседании парламентского комитета по социальной политике сообщил начальник службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Уланбек Султанов.

По его словам, есть только тесты для идентификации органических наркотических средств.

«Блокировать страницы, распространяющие наркотики, возможно только по решению суда. На его получение уходит много времени. А на открытие такой страницы в соцсети необходимо максимум пару часов. Следовательно, работа госорганов в этом направлении ведется не на достаточном уровне. Мы в Минцифры подаем списком названия магазинов и просим заблокировать их. Но на это нет технических возможностей. Все же страницы в Meta и Telegram мы блокируем сами через внутренние механизмы самих соцсетей, с помощью жалоб на страницы», — отметил Султанов.

Глава СБНОН сообщил, что преступления в состоянии наркотического опьянения являются отягчающим обстоятельством, а значит и срок назначается больше.

Заместитель главы МВД Нурбек Абдиев сообщил, что правоохранительные органы возбудили 72 уголовных дела о распространении наркотиков в соцсетях, выявлены 24 интернет-магазина. Материалы по ним направлены в Минцифры для их блокировки.